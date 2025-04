Preoccupazioni sui fondi per l’Internet Fibra: le prospettive di Cajun Broadband in Louisiana

La questione dell’accesso a Internet affidabile nelle aree rurali continua a sollevare interrogativi tra i fornitori di servizi Internet fibrosi. I timori aumentano in merito ai fondi promessi dall’amministrazione Biden, destinati a garantire connettività nelle zone meno servite. Cajun Broadband, un operatore della Louisiana, ha ricevuto un finanziamento di 33 milioni di dollari come parte del programma governativo, ma i dubbi su quando e come arriveranno questi soldi stanno crescendo, in particolare con l’attenzione crescente verso i servizi satellitari come Starlink di Elon Musk.

La promessa di Internet per tutti: il programma Bead

Il programma di Equity, Access, and Deployment lanciato dall’amministrazione Biden ha allocato 42,45 miliardi di dollari per migliorare l’accesso a Internet nelle aree disagiate, con un focus prevalente sulla banda larga in fibra. Tuttavia, lo stesso direttore del BEAD, Evan Feinman, ha recentemente lasciato il Dipartimento del Commercio, suscitando timori e incertezze. Il segretario del commercio, Howard Lutnick, ha in programma di ristrutturare il programma, esprimendo preoccupazioni riguardo a ciò che considera “mandati woke” e favoritismi tecnologici. Questa situazione potrebbe avere un impatto diretto sulla distribuzione dei fondi e, di conseguenza, sulla realizzazione di progetti cruciali per l’espansione dei servizi Internet.

Gli stati in attesa: un futuro incerto per i finanziamenti

Numerose aziende che dipendono dai capitali del programma BEAD hanno già effettuato investimenti considerevoli nella rete in fibra. Al contempo, diversi stati hanno iniziato a implementare i loro piani. Ad oggi, circa due dozzine di stati hanno concluso la finestra per le candidature ai progetti, mentre Louisiana, Delaware e Nevada sono in attesa di un via libera dal National Institute of Standards and Technology per poter iniziare l’allocazione di fondi. Feinman ha affermato che un possibile spostamento dell’attenzione dai servizi in fibra verso quelli satellitari costringerebbe gli stati a ripetere le procedure, portando ad una perdita di milioni in investimenti privati.

Vantaggi della fibra e costi a lungo termine del satellite

La preoccupazione non riguarda solo l’accesso iniziale a Internet, ma anche la qualità e l’affidabilità del servizio, che i clienti potrebbero perdere se l’attenzione si spostasse verso la connettività satellitare. Sebbene il collegamento satellitare possa sembrare più rapido e meno costoso nel breve termine, analisi recenti indicano che, nel lungo periodo, ciò potrebbe risultare più oneroso per i residenti. Dati presentati da un funzionario statale evidenziano che i costi del servizio satellitare possono arrivare ad essere il 53% più elevati rispetto a quelli della fibra su un arco di 30 anni. Inoltre, le spese di manutenzione per questi servizi satellitari superano più del doppio quelle della tecnologia in fibra.

Le critiche di Elon Musk e l’assenza di finanziamenti

Elon Musk ha recentemente definito il programma BEAD come un “scandalo che spreca i soldi dei contribuenti“. Anche se Starlink non ha ricevuto finanziamenti nel contesto di questo programma, gli sviluppi potrebbero cambiare, soprattutto se l’agenzia nazionale per le telecomunicazioni rivedesse le proprie strategie. La situazione rimane fluida e gli sviluppi futuri potrebbero avere un impatto significativo sia per i fornitori di servizi come Cajun Broadband che per gli utenti finali nelle aree più svantaggiate degli Stati Uniti.