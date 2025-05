Premiere di Bono su Apple TV+: il primo film immersivo in arrivo su Vision Pro

A maggio, il mondo del cinema immersivo attende con interesse l’uscita di “Stories of Surrender“, il primo film a lungometraggio realizzato per Apple Vision Pro. Bono, la voce e il carisma degli U2, ha recentemente offerto nuove prospettive su questa collaborazione tramite un’intervista. Ha condiviso le sue esperienze legate al progetto, nonché le ambizioni di Apple con il suo innovativo dispositivo e le sfide economiche che il prodotto sta affrontando.

L’uscita di Stories of Surrender su Apple TV+

Il 30 maggio, “Stories of Surrender” sarà disponibile su Apple TV+, segnando una tappa importante nell’evoluzione della narrazione immersiva. Gli utenti di Vision Pro potranno assistere a una versione del film realizzata specificamente per la tecnologia di Apple, offrendo un’esperienza mai vista prima. A differenza di altri contenuti immersivi, che solitamente durano tra i 5 e i 15 minuti, questo film rappresenta un passo decisivo verso un nuovo tipo di racconto visivo.

Durante l’intervista, Bono descrive l’esperienza unica di vedere il film su Apple Vision Pro, paragonandola alla scoperta del fuoco per un uomo delle caverne. Questa metafora sottolinea quanto la tecnologia possa essere rivoluzionaria per la narrazione cinematografica e il coinvolgimento del pubblico.

L’innovazione sonora di Apple e la visione di Bono

La nuova frontiera della narrazione, secondo Bono, è strettamente legata all’innovazione tecnologica di Apple. Il cantante ha menzionato l’importanza del suono, sottolineando come la fedeltà audio stia diventando centrale nei film e nelle esperienze visive a casa. Vision Pro rappresenta per Apple un impegno verso un’esperienza immersiva di alta qualità.

Bono ha rivelato che durante la produzione del film, l’idea di avere la telecamera a contatto diretto con gli artisti sul palcoscenico ha prodotto risultati sorprendenti. Pur affrontando sfide nel processo di illuminazione, il team è riuscito a creare un’atmosfera che rende il pubblico parte integrante del racconto. Attraverso disegni infantili utilizzati per le riprese, Bono ha voluto dare un tocco personale al progetto, elementi non visibili nella versione tradizionale disponibile su Apple TV+.

Le sfide economiche e future aspettative di Vision Pro

Bono ha anche toccato il tema dell’accessibilità economica di Vision Pro. Apple è pienamente consapevole che il prezzo attuale del dispositivo rappresenta un ostacolo per molti potenziali utenti. Tuttavia, la compagnia sta scommettendo sull’innovazione, con l’auspicio che, col tempo, il prodotto diventi più accessibile e aperto a un pubblico più ampio. Nonostante i costi esorbitanti, Bono rimane fiducioso nella capacità di Apple di trovare un equilibrio tra qualità e accessibilità.

Il noto artista è abituato a lavorare con Apple e, ascoltando le sue parole, è evidente il rispetto e la considerazione per gli sforzi dell’azienda. Il suo ottimismo riflette una comune aspettativa: che Vision Pro possa, in futuro, evolversi verso un prodotto di massa, ed è possibile che già entro la fine dell’anno ci sia un’evoluzione significativa, come il suddetto Apple Vision Air.

