PowerA Fusion Pro Wireless Controller: un gamepad innovativo per gaming su PC e Xbox

Il PowerA Fusion Pro Wireless Controller rivoluziona l’idea di controller grazie a una serie di funzionalità avanzate e a un design accattivante, pensato per gli appassionati di videogiochi. Questo dispositivo, compatibile con Xbox e PC, si distingue per il suo sistema di illuminazione RGB e per una ergonomia che promette di migliorare l’esperienza di gioco, contrariamente a molte altre opzioni presenti sul mercato. Scopriamo in dettaglio le caratteristiche, le funzionalità e le prestazioni di questo innovativo controller.

Design e unboxing

L’esperienza di unboxing del PowerA Fusion Pro Wireless Controller è quella tipica di un prodotto premium: all’interno della confezione si trovano tutti gli elementi ben organizzati, esprimendo un’attenzione al dettaglio che già anticipa la qualità del prodotto. Rimuovendo il coperchio, si viene accolti dalla base di ricarica, progettata in modo elegante con un magnete e un ingresso USB-C. Il ricevitore USB-A è collocato perfettamente in una cavità della base, mentre la custodia includente il controller stesso e il cavo di ricarica intrecciato completa il pacchetto.

Le dimensioni del controller sono di 156 x 107 x 60 mm e il suo peso, di 654 grammi, potrebbe sembrare un po’ eccessivo rispetto ad altri modelli, ma offre una costruzione robusta e bilanciata che dà una sensazione di solidità. Grazie al design ergonomico simile a quello dei controller usati tradizionalmente, il Fusion Pro si impugna comodamente, sebbene alcune parti possano accumulare polvere.

Caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la connettività, il PowerA Fusion Pro Wireless si avvale di una connessione a bassa latenza, grazie all’adattatore incluso, rendendolo compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11. Tra le porte disponibili ci sono una USB-C e un jack audio da 3,5 mm. La vera innovazione risiede nella tecnologia di illuminazione Ghost RGB LED Lighting, che permette di personalizzare l’aspetto del controller in modo dettagliato.

Oltre ai pulsanti standard, il controller dispone di quattro pulsanti extra, analogici regolabili in altezza e grilletti con regolazione della corsa. Diverse opzioni di personalizzazione sono disponibili anche tramite l’applicazione PowerA Gamer HQ, che, sebbene presentando alcune carenze, consente di modificare le impostazioni di gioco in modo preciso.

Funzionalità avanzate

Il punto forte del PowerA Fusion Pro è senza dubbio il sistema di illuminazione RGB, che non solo decora il controller ma offre anche diverse modalità di gioco personalizzabili. Utilizzando il tasto posteriori dedicato, è possibile esplorare varie opzioni di illuminazione e modificare alcune impostazioni direttamente tramite l’app PowerA Gamer HQ.

Sebbene la navigazione all’interno dell’applicazione non sia sempre intuitiva, una volta superata la curva di apprendimento, gli utenti possono regolare la luminosità in quattro zone diverse e sperimentare vari effetti. I Quick-Twist Thumbsticks permettono di alzare o abbassare la posizione degli analogici con facilità, una soluzione pratica e innovativa che migliora il comfort durante il gioco.

Ulteriori caratteristiche come la manopola audio, le levette per i grilletti e il feedback tattile dei pulsanti rendono l’interazione con il controller molto soddisfacente, con prestazioni che sono al di sopra della media.

Esperienza di gioco

Testando il PowerA Fusion Pro Wireless Controller con titoli come Assassin’s Creed e Monster Hunter, si è avuta l’opportunità di valutare come si comporta in diverse situazioni di gioco. L’ergonomia si distingue per la morbidezza delle impugnature e per l’ottimo contato dei pulsanti, che offrono una risposta immediata. Gli analogici, regolabili in altezza, sono un’ottima aggiunta, rendendo il controller particolarmente versatile; la possibilità di personalizzare la corsa dei grilletti è un altro aspetto positivo, anche se la croce direzionale risulta un po’ rigida rispetto ad altri controller sul mercato.

Tuttavia, va notato che la corsa regolabile dei grilletti non offre un’impostazione completamente istantanea, che sarebbe stata ideale per i giocatori più competitivi. Ciò nonostante, il controller riesce a eccellere grazie all’illuminazione accattivante che cattura l’attenzione, nonostante durante il gioco vero e proprio non si possa notare a causa della concentrazione necessaria.

Autonomia e prezzo

La batteria del PowerA Fusion Pro è capace di garantire circa 25 ore di utilizzo con una singola carica, un risultato soddisfacente considerando i LED RGB attivi. Disattivando l’illuminazione, si possono ottenere almeno 5 ore extra. È possibile continuare a giocare mentre si ricarica tramite il cavo USB-C o semplicemente appoggiando il controller sulla base di ricarica.

Il prezzo di mercato di 149,99€ lo colloca tra i controller premium, un po’ sopra l’Xbox Elite Series 2 Core, ma spesso è disponibile a prezzi scontati su piattaforme online, rendendolo un acquisto interessante per chi cerca un prodotto di qualità.

Questa analisi mostra come il PowerA Fusion Pro Wireless Controller si presenti come un’alternativa valida per i giocatori che cercano un controller versatile e corredato da funzionalità avanzate, senza trascurare l’aspetto estetico.