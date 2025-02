Potrebbe arrivare un iPhone 17 Air con display più grande del previsto: tutte le novità

Si parla già molto dello sviluppo dell'iPhone 17 Air, il nuovo modello di smartphone di casa Apple, che potrebbe sorprendere gli utenti con alcune caratteristiche inaspettate. Recenti dichiarazioni di esperti del settore, come Jon Prosser, hanno indicato possibili variazioni nelle specifiche tecniche del dispositivo, in particolare per quanto riguarda la dimensione del display. Mentre ci si aspettava un display di 6.6 pollici, si è parlato di un'interpretazione che suggerisce un'inclinazione verso un display di 6.7 pollici.

Le dimensioni del display: le diverse stime

Jon Prosser, noto influencer tecnologico e fondatore del canale YouTube Front Page Tech, ha affermato durante il podcast Recycle Bin che l'iPhone 17 Air avrà un display di ben 6.7 pollici. Questo dato contrasta con le valutazioni precedenti di Ross Young, considerato un esperto analista nel campo dei display, che aveva indicato una dimensione di 6.55 pollici, arrotondata a 6.6 pollici. La discordanza tra queste misurazioni solleva interrogativi su quale possa essere la cifra esatta.

Non è chiaro se l'iPhone 17 Air presenterà un display di 6.6 o 6.7 pollici, dato che entrambi i valori sono stati pronunciati da fonti ritenute attendibili. Questo tipo di incertezze è frequente nelle fasi preliminari di lancio di prodotti Apple, dove diverse voci contribuiscono a creare un quadro complesso e variabile.

Spessore e design del dispositivo

Oltre alle dimensioni del display, Prosser ha rivelato anche dettagli riguardanti lo spessore del nuovo dispositivo. Secondo le sue dichiarazioni, l'iPhone 17 Air dovrebbe misurare 5.64 millimetri di spessore, escludendo la parte posteriore in cui dovrebbe collocarsi la fotocamera. Questa misura è molto vicina a quella comunicata in precedenza da Ming-Chi Kuo, altro noto analista della catena di fornitura Apple, che aveva stimato un mini spessore di 5.5 millimetri.

Se confermati, questi dati non rappresenterebbero una deviazione significativa tra le stime, ma porterebbero a interrogarsi sulle caratteristiche costruttive del nuovo iPhone, inclusi aspetti come la leggerezza e la maneggevolezza. Un design più sottile potrebbe risultare maggiormente attraente per gli utenti, sempre più orientati verso smartphone da utilizzare con una mano sola e nel quotidiano.

L'affidabilità delle voci sul nuovo iPhone

Sebbene Prosser sia una figura ampiamente considerata nel panorama tech, il suo passato si caratterizza per una serie di segnalazioni contrastanti riguardo Apple. Fra le sue previsioni più accurate ricordiamo il design degli AirTag, rivelato mesi prima del lancio ufficiale. Tuttavia, ha anche fatto affermazioni infondate in altre occasioni, come nel caso dell'Apple Watch Series 7, per il quale si parlava di bordi piatti.

Nonostante queste ambiguità, recentemente ha condiviso dettagli su altri aspetti dell'iPhone 17, incluso il design del modello Pro e le nuove funzionalità in arrivo nell’ecosistema iOS, come una ristrutturazione dell'app Fotocamera ispirata all'interfaccia di visionOS. Queste informazioni vengono monitorate attentamente dagli appassionati di tecnologia e dagli analisti di mercato, in vista di una possibile presentazione.

Aspettative per l'annuncio ufficiale

Secondo le ultime indiscrezioni, ci si aspetta che Apple faccia un annuncio ufficiale riguardo l'iPhone 17 Air nel mese di settembre 2025, come tradizione vuole per i lanci annuali degli iPhone. Gli appassionati e gli investitori restano in attesa di conferme sui dettagli emersi e sulle nuove funzionalità che il dispositivo porterà sul mercato.

In questo periodo di anticipazioni e rumors, l'attenzione verso Apple e il suo nuovo iPhone è sempre alta, con numerosi fan pronti a scoprire tutte le novità che l'azienda avrà in serbo per il pubblico.