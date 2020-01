PosteMobile: CREAMI WOW Weekend a 4,99€ al mese fino al 12 Gennaio

CREAMI WOW Weekend è l’iniziativa di PosteMobile valida dall’8 al 12 Gennaio 2020 per tutti i nuovi clienti che potranno attivare la promozione online per avere minuti illimitati, sms illimitati e 10 Giga 4G a 4,99€ al mese. Per attivare la promozione in questo caso non è richiesta la portabilità del proprio numero di telefono e tutto si può facilmente fare online.

CREAMI WOW Weekend

CREAMI WOW Weekend è l’offerta è dedicata ai nuovi clienti che acquistano online nel sito ufficiale Postemobile.it o da canale telefonico nelle date del 8, 9, 10, 11 e 12 gennaio 2020 una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità.

La SIM viene spedita gratuitamente al proprio indirizzo e ha un costo di 15€ avendo però 15€ di traffico incluso su cui si andrà ad attivare il piano tariffario Creami NEXT 1.

Creami NEXT 1, in particolare, prevede minuti e SMS illimitati e include 5GB base, a cui si aggiungeranno 5GB di bonus aggiuntivi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire, però, dal 2° mese, con il rinnovo del piano tariffario avverrà anche il rinnovo di 10GB complessivi. In questo modo grazie a CREAMI WOW Weekend sarà possibile usufruire ogni mese di 10GB (che corrispondono a 10240 credit) per navigare in internet, e di credit illimitati per chiamate e SMS.

Vi ricordiamo al raggiungimento di 1 MB di navigazione, si scala 1credit e che è possibile verificare in qualsiasi momento i credit residui sulla propria Area Personale o tramite APP PosteMobile.

E’ possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dall’offerta nazionale, anche per il traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea. L’offerta è valida solo dall’8 al 12 Gennaio 2020 salvo proroghe.

