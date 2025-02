Possibili novità sui prodotti Apple: aggiornamenti attesi per il Vision Pro

Con l'arrivo di potenziali annunci di novità in casa Apple, le aspettative crescono. Venerdì, secondo quanto riportato, ci saranno aggiornamenti sul Vision Pro, il dispositivo che ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e non solo.

Aggiornamenti sul Vision Pro

Secondo Mark Gurman, noto analista del settore, Apple ha in programma di condividere con la stampa notizie fresche riguardanti il Vision Pro. Questo aggiornamento potrebbe includere diversi aspetti, tra cui miglioramenti hardware e software. L’analista ha ipotizzato tre possibili scenari che potrebbero caratterizzare l’evento.

Il primo riguarda un aggiornamento del chip M5. Sebbene Apple non abbia ancora annunciato ufficialmente prodotti equipaggiati con questo nuovo chip, si vocifera che la produzione ai soliti livelli sia già avviata. Se Apple decidesse di presentarlo nel Vision Pro, ciò non sarebbe sorprendente, visto che il chip M4 era stato introdotto in parallelo al lancio dell’iPad Pro.

Un altro aspetto da considerare è il supporto per l’Apple Intelligence. Il Vision Pro soddisfa i requisiti di RAM, ma potrebbe essere che la memoria attualmente disponibile sia già saturata. Un possibile potenziamento della RAM sarebbe quindi un passo avanti per migliorare le prestazioni complessive del dispositivo.

Infine, si parla di un possibile supporto per i controller PSVR. Anche se Gurman ha confermato che ciò avverrà, l’innovazione non è vista come un cambiamento radicale nel panorama dei giochi immersivi.

Possibile riduzione del prezzo

Oltre ai miglioramenti tecnici, si potrebbe considerare una quarta possibilità: una riduzione del prezzo di lancio. La giornata di venerdì risulta essere la cornice ideale per comunicare un cambiamento in tal senso. Tradizionalmente, Apple ha giustificato il prezzo di listino di 3.500 dollari affermando che si tratta di "tecnologia del futuro disponibile oggi." Tuttavia, la recente dichiarazione di Susan Prescott, che ha detto: “per ora, il prezzo è quello che è,” potrebbe suggerire che ci sia anche la necessità di valutare un prezzo più accessibile nel breve termine.

In genere, Apple non abbassa i prezzi prima di lanciare nuovi modelli, ma il costo del Vision Pro rappresenta uno dei suoi maggiori ostacoli alla diffusione. Esistono precedenti in questo ambito: solo pochi mesi dopo il debutto del primo iPhone, Apple aveva abbassato il prezzo di 200 dollari.

Si pone quindi la domanda: Apple sarà disposta a ridurre il prezzo di partenza del Vision Pro, fissato a 3.499 dollari, in modo da rendere il prodotto più accessibile? Sebbene una riduzione significativa sembri improbabile, anche un piccolo aggiustamento rappresenterebbe un passo positivo. Un'idea potrebbe essere quella di mantenere i prezzi simili, ma aumentare la capacità di storage a parità di costo.

È importante notare che al momento la disponibilità di magazzino non sembra essere un problema, rendendo incerta qualsiasi strategia di prezzo.

Previsioni sull’aggiornamento del prezzo

In fin dei conti, le speculazioni non mancano, e la convinzione che il Vision Pro possa subire un aggiornamento di prezzo venerdì prossimo si fa strada tra gli esperti del settore. Sebbene si tratti di una previsione incerta, è senza dubbio un tema che merita attenzione. Gli sviluppi futuri saranno monitorati da vicino, con molti occhi puntati sulla casa di Cupertino per scoprire come si evolverà la situazione.