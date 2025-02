Possibili date di lancio per Galaxy S25 Edge: anticipazioni e indiscrezioni

Ci si aspetta con crescente curiosità la presentazione del nuovo Galaxy S25 Edge da parte di Samsung. Sebbene l'azienda non abbia fornito indicazioni chiare durante l’evento Unpacked di gennaio, si sono diffusi numerosi rumor che suggeriscono una finestra temporale per il lancio.

Le indiscrezioni sulla data di uscita

Recentemente, Max Jambor, considerato un leaker affidabile nel settore, ha rivelato su Twitter che il Galaxy S25 Edge dovrebbe essere disponibile nel secondo trimestre del 2025. Sebbene non ci siano date precise, questa dichiarazione sembra confermare voci già circolate in precedenza. Il secondo trimestre si riferisce al periodo che va da aprile a giugno, aprendo quindi a diverse possibilità.

Infatti, nel corso del 2025, due rapporti distinti hanno indicato la possibilità di lanci in tale intervallo. Il primo a pronunciarsi fu il leaker Jukanlosreve, che a ottobre 2024 espresse la sua opinione riguardo a un lancio previsto per aprile, senza però specificare la data. Questa dichiarazione ha posto le basi per ulteriori speculazioni.

Segnalazioni di un rilascio a giugno

Un ulteriore sviluppo è emerso a novembre, quando il sito Smartprix ha fatto luce su un possibile rilascio a giugno, citando l'aggiunta di un dispositivo con il numero di modello SM-S937U nel database GSMA IMEI. È un indicatore importante, poiché di solito l'inserimento di un nuovo modello in tale database precede il lancio di sei o sette mesi. Di conseguenza, un'uscita nel mese di giugno appare sempre più plausibile.

Se per qualche motivo il lancio dell'S25 Edge non avvenisse durante il secondo trimestre, una possibilità è che venga presentato in occasione dell'evento Summer Unpacked. Tradizionalmente, Samsung utilizza questa piattaforma per presentare i nuovi dispositivi della sua gamma di telefoni pieghevoli. Tra le novità che potrebbero catturare l’attenzione dei presenti, si parla anche di un innovativo smartphone pieghevole a tre ante.

Attesa per Mobile World Congress

Con l'avvicinarsi del Mobile World Congress , in programma nei prossimi mesi, gli appassionati si chiedono se Samsung rivelerà ulteriori dettagli sull'S25 Edge in occasione di questa importante conferenza globale dedicata alla telefonia. Il MWC rappresenta un'importante vetrina per le grandi novità del settore, e ci si aspetta un'interessante esposizione delle potenzialità dell’S25 Edge.

La curiosità attorno a questo smartphone cresce giorno dopo giorno, gli appassionati e gli esperti del settore sono in attesa di novità consistenti e ufficiali. In un mercato sempre più competitivo, Samsung deve mantenere alta l'attenzione verso i suoi lanci e proposte, per consolidare la sua posizione di leader nel panorama tecnologico.