Possibile trasferimento del chip Exynos alla divisione smartphone di Samsung: ecco cosa sappiamo

Samsung sta valutando la possibilità di trasferire la sua unità Exynos, che attualmente fa parte della divisione LSI, nella divisione Mobile Experience , responsabile della produzione di smartphone, tablet e smartwatch della linea Galaxy. Questo cambiamento potrebbe avvicinare notevolmente lo sviluppo dei suoi chipset Exynos alla produzione dei suoi smartphone, emulando la strategia di integrazione verticale di Apple. Tale mossa potrebbe influenzare significativamente il modo in cui Samsung sviluppa e utilizza i suoi processori.

Strategia di ingegnerizzazione interna

La divisione LSI di Samsung è storicamente responsabile della progettazione dei chipset Exynos, che popolano non solo i dispositivi della compagnia baesana, ma anche quelli di altri produttori, come vivo e Meizu. Ecco che la proposta di trasferire l'unità Exynos alla divisione MX di Samsung avrebbe come obiettivo principale quello di rendere i chip più adatti alle specifiche esigenze dei dispositivi Galaxy. Un approccio diretto che comporterebbe buona parte delle vantaggi competitivi che Apple ha realizzato attraverso la progettazione interna.

Tuttavia, il Business Post riferisce che all’interno di Samsung ci sarebbero divergenze significative riguardo a questa proposta. Questo solleva interrogativi circa le relazioni attuali tra le diverse divisioni aziendali e sull'efficacia di un'eventuale ristrutturazione interna. Se, in effetti, la divisione mobile riuscisse ad assorbire l'unità Exynos, ci si potrebbe aspettare un’industria più coesa, dove lo sviluppo dei chip avviene senza intermediari, portando a soluzioni più calibrate e prestazionali.

Implicazioni concrete per il mercato

Un ulteriore aspetto di questo trasferimento sarebbe la riduzione dei costi di produzione, che potrebbe tradursi in risparmi per i consumatori. Questo è di particolare rilevanza in un contesto di crescente competitività nel mercato degli smartphone, dove ogni dettaglio, dalle prestazioni dei chipset alla gestione dei costi, può influenzare la scelta degli utenti. Tuttavia, ci sarebbero anche sfide legate alla capacità produttiva di Samsung Foundry, l’unità responsabile della fabbricazione dei chip. La divisione Foundry ha mostrato nel tempo alcune lagune in termini di efficienza rispetto al leader del settore TSMC, e tale situazione potrebbe ostacolare ulteriormente l'adozione dei chip Exynos.

È da sottolineare che la divisione LSI ha mostrato recentemente delle perdite, il che complicherebbe il trasferimento e il potenziale assorbimento dell'unità Exynos da parte della divisione mobile. Ogni decisione definitiva sulla questione potrebbe non arrivare prima della fine dell'anno in corso, quando si prevede la produzione di massa del nuovo Exynos 2600.

Futuro dei chipset Exynos

Con l’evoluzione della tecnologia mobile e la continua ricerca di prestazioni superiori, la domanda è se i chipset Exynos potranno realmente migliorare per competere con i Snapdragon di Qualcomm. Attualmente, insieme a una rivalità significativa, si nota anche una tendenza di alcuni partner come Google, che sta cercando modi per ridurre la propria dipendenza dall’azienda sudcoreana. Ciò nonostante, l’integrazione della divisione Exynos nella MX potrebbe dare una spinta alla competitività di Samsung, rendendo possibile il rilascio di chipset più ottimizzati e attrattivi sul mercato.

Resta ora da vedere come questa potenziale riorganizzazione modellerà il futuro della linea Galaxy e come influenzerà la concorrenza nel settore smartphone. Le azioni future di Samsung possono determinare non solo la propria evoluzione interna, ma anche le dinamiche di un’intera industria sempre più competitiva e in espansione.