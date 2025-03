PolarPro lancia la nuova custodia LiteChaser 16 Slim per iPhone 16 Pro e Pro Max

La novità di PolarPro, la custodia LiteChaser 16 Slim, si propone come un accessorio imperdibile per i possessori di iPhone 16 Pro e Pro Max. Questa custodia non è solo un rivestimento per il dispositivo, ma un vero e proprio kit per gli appassionati di fotografia che desiderano sfruttare al meglio le capacità della fotocamera del proprio smartphone. Scopriamo insieme le caratteristiche e i vantaggi di questo innovativo prodotto.

Un design snello e funzionale

La custodia LiteChaser 16 Slim rappresenta una lettura inedita rispetto ai precedenti modelli BaseCase e ProCase di PolarPro. Senza l’ingombro della presa manuale e le viti da 1/4 di pollice, questa versione si presenta più leggera e sottile, avvicinandosi maggiormente alle custodie standard MagSafe di Apple. Ideale per un uso quotidiano e per passeggiate in città, appare come una custodia tradizionale se non fosse per il montaggio SlideLock presente nella parte anteriore.

Questo attacco SlideLock è una caratteristica distintiva che consente di utilizzare i filtri fotografici PolarPro senza difficoltà. La sua progettazione è stata pensata per garantire una tenuta sicura, evitando che i filtri si allentino mentre si scatta, offrendo così una maggiore sicurezza e stabilità durante l’utilizzo.

La versatilità dei filtri PolarPro

Con la LiteChaser 16 Slim, PolarPro porta l’esperienza dei filtri di alta qualità direttamente sugli iPhone. Tra le opzioni disponibili ci sono filtri ND variabili, filtri misti e altri effetti, tutti progettati per diversi contesti creativi. Il filtro ND variabile risulta particolarmente utile, in quanto consente di regolare l’esposizione da 2ND a 5ND, ideale per contrastare le luci intense durante le giornate estive.

Oltre ai filtri ND, anche i filtri UV e circolari, insieme a quelli misti neri e dorati, possono essere utilizzati con tutti e tre gli obiettivi dell’iPhone 16. Tuttavia, i filtri FX sono limitati all’uso con la fotocamera principale. L’elenco completo include opzioni come il filtro ShortStache, il Black Mist e il VND, tutti progettati per stimolare la creatività e favorire scatti unici.

Maggiore compatibilità e scelta di colori

La LiteChaser 16 Slim non è solo un accessorio per la fotografia; offre anche una protezione solida per il dispositivo. Realizzata con una combinazione di plastica rigida e silicone morbido, la custodia resiste a piccole cadute e all’uso quotidiano. Sebbene non sia progettata per resistere a condizioni estreme, si comporta bene nella vita di tutti i giorni.

Un altro punto di forza della custodia è la completa compatibilità con il sistema MagSafe, che prevede magneti aggiuntivi per garantire una connessione più forte e sicura. La custodia è disponibile in diverse colorazioni accattivanti: Nero, Blu Oceano, Verde Menta e Viola, consentendo a ogni utente di scegliere quella che meglio si adatta al proprio stile.

Considerazioni finali sul valore della LiteChaser 16 Slim

La gamma di custodie LiteChaser si rivolge a quel particolare segmento di utenti creativi che desiderano massimizzare le potenzialità della fotocamera del proprio iPhone senza dover ricorrere a un dispositivo professionale. La LiteChaser 16 Slim combina un design elegante e pratico con un'impressionante gamma di filtri, rendendola un prodotto attraente per chi cerca di catturare immagini straordinarie in modo semplice e diretto.

Il prezzo di partenza della custodia LiteChaser 16 Slim è di 49,99 dollari, ma per chi desiderasse espandere le proprie possibilità fotografiche, è disponibile anche un kit cinematografico che include un filtro VND a 99,99 dollari. Con queste offerte, PolarPro si conferma un marchio di riferimento nel panorama degli accessori per smartphone.