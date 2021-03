Poco X3 Pro, ormai ci siamo. Il 22 marzo lancio ufficiale, specifiche e prezzi

Quando si cerca un telefono dalle buone specifiche senza dover necessariamente spendere una cifra troppo elevata, ecco che i prodotti di Poco possono davvero fare al caso proprio.

Il brand, nato da una costola di Xiaomi, ha annunciato di recente un nuovo telefono, il Poco X3, giunto sul mercato con uno schermo da 6,67 pollici a 120 Hz, un processore Snapdragon 732G e una batteria da 5.160 mAh, il tutto a soli 175 euro. Da diverso tempo si fa un gran parlare del Poco X3 Pro, e sembra che ormai sia tutto pronto per il lancio ufficiale, che dovrebbe avvenire il 22 marzo. Stando a quanto riportato da DealNtech, lo smartphone dovrebbe essere alimentato con un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 860, con un prezzo tutto sommato conveniente.

Il design del nuovo Poco X3 Pro dovrebbe assomigliare molto a quello della sua versione standard, ovvero il Poco X3. Il modello Pro dovrebbe presentare uno schermo simile ma con una frequenza di aggiornamento più alta, oltre al processore Snapdragon 860 che garantirà un livello prestazionale certamente superiore rispetto al Poco X3.

Venendo al comparto foto, il Poco X3 Pro sarà caratterizzato da un sistema a quattro fotocamere. DealNtech riferisce che l’X3 Pro avrà una fotocamera principale da 48 MP abbinata ad altre tre fotocamere: un’ultragrandandolare, una macro e l’altra di profondità. Il telefono potrebbe presentare una batteria simile alla versione “non Pro” da 5.160 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone ha ricevuto diverse certificazioni, tra cui quella rilasciata dall’ente FCC, che suggerisce come il Poco X3 Pro arriverà con connettività 4G, Wi-Fi dual-band e supporto NFC, oltre ad Android 11 come sistema operativo. Infine, le colorazioni scelte per questo prodotto sono tre, ovvero Metal Bronze, Frost Blue e Phantom Black.

La versione più economica sarà dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e avrà un prezzo di partenza di 269 euro. Il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costerà invece 319 euro.

