Poco X3 NFC, il brand ufficializza il suo nuovo smartphone: ottimo rapporto qualità-prezzo

Poco X3 NFC è stato lanciato a livello globale come ultimo modello della serie X del brand. Si tratta del successore del Poco X2 lanciato a febbraio di quest’anno. Lanciato attraverso un evento virtuale trasmesso in streaming sui social media ufficiali dell’azienda, anche questo telefono presenta le caratteristiche classiche dei device Poco, ovvero ottime specifiche ad un prezzo decisamente conveniente.

Poco X3 NFC è dotato di un display full-HD + da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz con funzione DybamicSwtich, frequenza di campionamento tattile di 240Hz e certificazione HDR10, con protezione Corning Gorilla Glass 5. Ad alimentare questo prodotto troviamo il nuovo SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 732G, abbinato ad una GPU Adreno 618, con 6 GB di RAM e 128 GB UFS 2.1 a bordo, espandibile tramite scheda microSD (fino a 256 GB).

In termini di ottica, il Poco X3 NFC presenta quattro fotocamere sul retro, con un sensore primario Sony IMX682 da 64 megapixel con obiettivo f / 1.73, un sensore da 13 megapixel con obiettivo grandangolare f / 2.2 da 119 gradi, un sensore di profondità da 2 megapixel con obiettivo f / 2.4 e infine un quarto sensore macro da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sul davanti è invece posizionato un sensore da 20 megapixel con obiettivo f / 2.2, che trova posto nel “foro” anteriore.

Le opzioni di connettività includono Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS / A-GPS, IR Blaster, NFC, jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la ricarica, mentre la certificazione IP53 garantisce l’elevata resistenza ad acqua e polvere. Il telefono è infine equipaggiato con una batteria da 5.160 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W.

Il Poco X3 NFC ha un prezzo di partenza di 229 euro per la variante di archiviazione di base da 6 GB + 64 GB, mentre la variante di archiviazione da 6 GB + 128 GB viene venduta a 269 euro. Il nuovo smartphone del brand cinese è realizzato in due opzioni di colore, ovvero blu cobalto e grigio ombra.

Fonte Gadgets360