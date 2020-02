POCO X2 lancio ufficiale oggi in India: display 120Hz, Snapdragon 730G

Come annunciato su Twitter la scorsa settimana POCO oggi ha lanciato POCO X2: il suo ultimo smartphone di fascia media. Il marchio è diventato indipendente da Xiaomi meno di un mese fa, e oggi ha presentato il suo primo smartphone, il nuovo POCO X2, che sembra una versione rinominata del Redmi K30 4G che è stato lanciato in Cina nel dicembre dello scorso anno.

POCO X2: il lancio ufficiale

Il telefono è dotato di uno schermo da 120 Hz da 6,67 pollici, LCD Full HD + “Reality Flow”. POCO X2 è alimentato da Snapdragon 730G con fino a 8 GB di RAM, ha un raffreddamento a liquido ed esegue Android 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il nuovo smartphone ha un sensore Sony IMX686 da 1 / 1,7 “da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, un super macro da 2 MP e una fotocamera da 2 MP per i ritratti. Sulla parte frontale c’è una fotocamera da 20 MP insieme a una fotocamera secondaria da 2 MP per i ritratti.

Il telefono ha un corpo in vetro smerigliato con protezione Corning Gorilla Glass 5, lo scanner per le impronte digitali si trova lateralmente POCO X2 ha una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 27 W e il caricabatterie rapido incluso nella confezione.

POCO X2: scheda tecnica

Schermo LCD Full HD + 20: 9 da 6,67 pollici (1080 × 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento 120Hz, HDR 10, protezione Corning Gorilla Glass 5

Snapdragon 730G 8nm con GPU Adreno 618

RAM LPDDR4X da 6 GB con memoria da 64 GB / 128 GB (UFS 2.1), RAM LPDDR4X da 8 GB con memoria da 256 GB (UFS 2.1), memoria espandibile fino a 512 GB

Android 10 con MIUI 11

Doppia SIM ibrida (nano + nano / microSD)

Batteria da 4500 mAh (tipica) / 4400 mAh (minima) con ricarica rapida da 27 W.

Fotocamera posteriore da 64 MP con flash LED, sensore Sony IMX686, 0,8 μm, apertura f / 1,89, sensore ultra-largo 8 ° 120 ° con 1,12 μm, apertura f / 2,2, profondità 2 MP e sensore macro da 2 MP con 1,75 μm, apertura f / 2,4, 4K 30fps, 960 fps a 720p

Fotocamera frontale da 20 MP con apertura f / 2.2, fotocamera secondaria da 2 MP con dimensioni pixel di 1,75 μm per il ritratto

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), VoWiFi, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, USB Tipo-C.

Fonte Fonearena