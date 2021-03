Poco F3 e Poco X3 Pro, ufficiali i due nuovi top di gamma. Ottime specifiche ad un prezzo conveniente

Poco F3 e Poco X3 Pro sono ufficiali. I due nuovi smartphone del brand sono dotati di caratteristiche molto interessanti, ma nonostante ciò vengono proposti a prezzi assolutamente convenienti. Vediamo insieme tutti i dettagli di questi due nuovi telefoni.

Il Poco F3 è dotato di un display AMOLED HDR 10+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo ha anche una tecnologia True Display simile alla funzione TrueTone di Apple, che regola il bilanciamento del bianco del display in base alle condizioni di luminosità.

Il nuovo dispositivo di Poco è alimentato con un processore Snapdragon 870 con connettività 5G e Wi-Fi 6 e funziona con Android 11 come sistema operativo, con personalizzazione MIUI 12. In termini di hardware troviamo anche la GPU Qualcomm Adreno 650. A bordo del prodotto sono presenti i doppi altoparlanti Dolby Atmos che dovrebbero garantire un’ottima qualità audio anche per il gaming. Inoltre, i videogiocatori non potranno che apprezzare la funzionalità LiquidCool Technology 1.0 Plus che dovrebbe aumentare ulteriormente le prestazioni anche durante le sessioni di gioco più intense.

Poco F3 ha tre fotocamere sul retro, con un sensore principale da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 119° e una fotocamera telemacro da 5 MP che consente all’utente di riprendere oggetti dettagliati da molto vicino. La fotocamera frontale è un sensore da 20 MP dotata di modalità notturna. In più, il Poco F3 è equipaggiato con una batteria da 4.520 mAh con tanto di ricarica rapida cablata da 33 W. Le varianti di colore scelte dal brand sono Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue.

Il Poco X3 Pro ha praticamente lo stesso design del Poco X3. Il DotDisplay LCD FHD + da 6,67 pollici presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 1080p, con protezione Corning Gorilla Glass 6. Il Poco X3 Pro è inoltre alimentato con un nuovo processore Snapdragon 860, anche se manca la connettività 5G.

Le quattro fotocamere sul retro sono caratterizzate da una fotocamera principale da 48 MP, una seconda fotocamera ultra grandangolare, un sensore macro e infine un sensore di profondità. La fotocamera frontale è da 20 MP. La batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida da 33 W garantisce un’ottima autonomia. Le varianti di colore sono Metal Bronze, Frost Blue e Phantom Black.

La versione più economica del Poco F3 è quella dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con un prezzo di partenza di 349 euro, mentre servono 399 euro per assicurarsi la variante con 8/256 GB. Il Poco X3 Pro con 6GB di RAM e 128GB di storage costa 249 euro, mentre la versione con 8/256 GB viene venduta a 299 euro.

Fonte Phone Arena