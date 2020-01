Poco F1 riceve Android 10 grazie all’aggiornamento alla MIUI 11

Poco F1 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento MIUI 11 Global Stable ROM basato su Android 10. Il nuovo aggiornamento porta la versione software 11.0.4.0.QEJMIXM ed è inizialmente disponibile per beta tester e utenti Mi Pilot, come annunciato dallo stesso marchio tramite un post pubblicato sul forum della Mi Community. Ciò significa che il lancio iniziale è di natura limitata.

Tuttavia, se non dovessero sorgere problematiche e criticità, Poco ha già fatto sapere che molto presto verrà rilasciata la versione stabile per tutti gli utenti di Poco F1. L’aggiornamento per Poco F1 include anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio, come confermato anche da alcuni utenti che hanno cominciato a ricevere l’update. Come ormai consuetudine, anche questo aggiornamento è in fase di distribuzione tramite OTA.

“Se tutto va bene, l’aggiornamento verrà rilasciato al pubblico entro pochi giorni”, scrive il team Poco nel suo post sul forum. Nel changelog delle modifiche – pubblicato anche da vari utenti – vengono confermati i miglioramenti a livello prestazionale e una serie di correzioni che riguardano le notifiche, le schermate a scorrimento e la Game Turbo. Stando al changelog, l’aggiornamento ha una dimensione di 1,9 GB.

Come noto, il Poco F1 è stato lanciato nell’agosto 2018 con MIUI 9.6 basato su Android 8.1 Oreo. Lo smartphone a dicembre 2018 ha ricevuto MIUI 10 supportato da Android 9 Pie. Nel dare vita a questo sub-brand, l’intenzione di Xiaomi era quella di rivolgersi agli utenti più giovani. Un obiettivo ambizioso, ma che oggi può dirsi pienamente raggiunto, se si pensa che il Pocophone F1 è senza dubbio uno dei telefoni più apprezzati nel mondo Android (ottime specifiche a prezzo accessibile). Alla fine della scorsa settimana Poco è diventato a tutti gli effetti marchio indipendente, e nelle ultime ore è trapelata la notizia che vuole il Pocophone F2 ormai prossimo al lancio.

Fonte Gadgets360