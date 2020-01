POCO, in arrivo nuovo Pocophone: sarà POCO X2 o Poco F2?

Dalla sua uscita quasi due anni fa, lo Xiaomi Pocophone F1 è rimasto uno dei telefoni più popolari perchè in grado di portare sul mercato un telefono ad prezzo medio con buone prestazioni hardware.

Il primo modello POCO aveva riscosso diverso successo, tanto che in molti si chiedevano perchè Xiaomi non mettesse sul mercato il successore della F1.

Nelle scorse settimane abbiamo compreso il perchè non era ancora entrato nel mercato un nuovo modello POCO: il CEO di Xiaomi India Manu Kumar Jain ha dichiarato su Twitter che il marchio POCO è diventato indipendente da Xiaomi.

PocophoneX2 o PocophoneF2?

In seguito a questa notizia POCO India ha pubblicato un video su Twitter che parla di “Stagione 2” di POCO, suggerendo così che una nuova serie di Pocophone è davvero imminente.

Questo teaser video dura meno di venti secondi, qui non si parla esplicitamente di un nuovo modello Poco F2, ma più in generale di Stagione 2.

Nonostante in questo breve video non si possano notare dettagli, gli utenti si sono comunque accorti che guardando bene il breve video si può scorgere il dettaglio, vale a dire il nome: “POCO X2“.

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

In seguito, un altro Tweet ufficiale mette ancora più dubbi sul prossimo dispositivo e su come questo non sarà POCO F2 ma ″POCO _ _! ″ lasciando in sospeso le ultime due lettere.

Questo, quindi, ci fa pensare che il prossimo dispositivo sarà il POCO X2.



It's time we tell you that the next phone is not POCO F2 but POCO _ _! Share your guesses if you already know it. #POCOIsHere pic.twitter.com/VfgdKxZ4fF — POCO India (@IndiaPOCO) January 24, 2020

Recentemente, infatti, vi avevamo parlato di nuove immagini, di dubbia autenticità, che mostravano dei dispositivi POCO, senza fornire molte informazioni.

Queste foto, condivise dal noto Youtuber RevAtlas, parlavano di un presunto “Pocophone F2 Lite” che pare sarà dotato di Snappdragon 765, 6 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh.

A questo punto abbiamo solo una conferma ufficiale da POCO: un nuovo dispositivo verrà lanciato a febbraio, ma non sappiamo di quale smartphone si tratti.

Ipotesi in circolazione affermano che l’F2 sarà il successore di Pocophone F1 come telefono di fascia media, mentre “POCO X2” potrebbe essere un nuovo dispositivo di fascia alta.

Fonte gsmarena