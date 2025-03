Pocket Casts lancia il suo servizio gratuito per web e desktop: addio alle sottoscrizioni

Con l’aumento del ruolo di YouTube nel mondo dei podcast, Pocket Casts ha fatto una mossa sorprendente rendendo gratuite le sue applicazioni web, Mac e Windows, senza necessità di abbonamento. Questa scelta segna un cambiamento significativo per gli utenti, permettendo a tutti di accedere a contenuti di qualità senza la barriera di un costo mensile o annuale.

Pocket Casts diventa accessibile a tutti

Fino ad oggi, l’app Pocket Casts, di proprietà di Automattic, offriva servizi di streaming e gestione dei podcast sia in versione web che desktop solo attraverso piani a pagamento: il “Plus” a 3,99 dollari al mese o 39,99 dollari all'anno, e il “Patron” a 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all'anno. La novità di oggi elimina questa necessità, rendendo l'applicazione web, disponibile su play.pocketcasts.com, accessibile a chiunque.

La decisione arriva dopo il lancio di una versione web da parte di Apple Podcasts lo scorso agosto, evidenziando una crescente tendenza delle piattaforme a rendere i contenuti audio più fruibili. Inoltre, è stato riportato che anche le app desktop per Mac e Windows hanno subito modifiche significative, offrendo una maggiore versatilità per gli utenti, che potranno ascoltare i loro podcast preferiti in modo più pratico.

Novità per gli utenti Mac e Windows

Le applicazioni Mac e Windows hanno subito una revisione estensiva a giugno, offrendo un'interfaccia più moderna e intuitiva. Da oggi, gli utenti possono accedere all’app anche senza essere collegati a un account, permettendo di navigare e riprodurre contenuti senza restrizioni. Tuttavia, la creazione di un account offre vantaggi significativi: è possibile sincronizzare il progresso della riproduzione su diversi dispositivi, gestire la coda dei podcast e salvare abbonamenti e preferenze personalizzate.

Queste funzionalità aggiuntive migliorano notevolmente l'esperienza degli utenti, rendendo la piattaforma più customer-friendly e a misura di podcaster. Con una gestione dei contenuti più fluida, Pocket Casts si posiziona come un’opzione preferenziale per gli appassionati di podcasting.

Un cambiamento in risposta a un panorama in evoluzione

La decisione di Pocket Casts di rimuovere i costi di abbonamento è radicata in una filosofia di accesso aperto. Come sottolineato dalla compagnia, il podcasting si basa su standard decentralizzati - in particolare l'RSS - che consentono a chiunque di creare, condividere e ascoltare contenuti senza necessità di approvazione da parte di piattaforme specifiche. Questo approccio è sempre più minacciato da grandi piattaforme che cercano di limitare l'accesso a contenuti attraverso sistemi proprietari.

Martin Olausson, uno dei portavoce di Pocket Casts, ha affermato: “Rendendo disponibile il nostro Web Player a tutti, stiamo ribadendo la nostra convinzione che i podcast appartengano alle persone, non alle corporation.” Questo impegno per la libertà dei contenuti rappresenta un chiaro vantaggio competitivo per Pocket Casts in un mercato sempre più competitivo e conformista.

Funzionalità premium per gli utenti che desiderano di più

Per coloro che cercano un’esperienza più ricca, rimane disponibile l’abbonamento Pocket Casts Plus, che include funzionalità premium come l’organizzazione tramite cartelle, Smart Shuffle, creazione di segnalibri, pre-selezione dei capitoli, accesso a un’app per Apple Watch e Wear OS e un’unità di archiviazione cloud da 20GB, oltre a opzioni di personalizzazione dell’applicazione.

Nel frattempo, l’app Pocket Casts per Android ha recentemente ricevuto un aggiornamento del design della testata, dopo l’introduzione della funzione di refresh tramite pull-to-refresh, modernizzando ulteriormente l'interfaccia e migliorando la fruizione dei contenuti.

Queste innovazioni dimostrano l’impegno di Pocket Casts nel rimanere al passo con le esigenze degli utenti, offrendo un servizio che non solo è accessibile, ma anche arricchito da funzionalità avanzate per una fruizione completa dei contenuti podcast.