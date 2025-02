PNY CS2150: l’SSD PCI-E 5.0 che promette prestazioni elevate a un prezzo competitivo

Recentemente, l'azienda statunitense PNY ha lanciato sul mercato il nuovo SSD CS2150, un'unità di archiviazione che si colloca nel panorama degli SSD PCI-E 5.0. Questa innovazione si inserisce in un contesto altamente competitivo, caratterizzato dall'introduzione delle nuove piattaforme AMD e Intel che supportano l'interfaccia PCI-E 5.0, a favore di velocità di trasferimento dati nettamente superiori rispetto alla precedente generazione.

Caratteristiche principali dell'SSD PNY CS2150

Il PNY CS2150 è un SSD dal formato M.2 2280, progettato per sfruttare l'interfaccia PCI-E 5.0 x4. Con questo standard, è possibile raddoppiare la larghezza di banda teorica, passando da un massimo di 8 GB/s del PCI-E 4.0 a 16 GB/s del PCI-E 5.0. Questa significativa evoluzione rappresenta un’opportunità importante per le aziende produttrici di SSD, consentendo loro di implementare memorie NAND più avanzate e controller di ultima generazione.

Questo SSD, classificato come di fascia medio-alta, si distingue per un buon equilibrio tra prestazioni e costo, rendendolo un'opzione interessante per gli utenti che cercano un'unità veloce senza spendere una fortuna. PNY ha scelto di fornire il CS2150 privo di dissipatore di calore di serie; questa decisione, lungi dall'essere un difetto, permette di contenere ulteriormente i costi. Inoltre, le schede madri moderne dotate di slot M.2 garantiscono soluzioni di raffreddamento efficaci.

Per chi desidera un SSD con dissipatore preinstallato, PNY offre il modello CS3150, disponibile anche con illuminazione RGB per un look personalizzato. Il CS2150 è equipaggiato con un controller Phison E31T, un'innovazione progettata per offrire buone performance, riducendo al contempo i consumi energetici. Questa soluzione è il frutto di un processo produttivo a 7 nm, con l'assenza di una DRAM Cache che è compensata dall’Host Memory Buffer, sfruttando così la memoria di sistema come una cache temporanea.

In termini di prestazioni, PNY dichiara valori di lettura che toccano i 10.200 MB/s e scrittura fino a 8.300 MB/s. Sebbene manchino dati ufficiali sulle letture e scritture casuali, la garanzia è estesa a 5 anni con un valore TBW ipoteticamente fissato a 600. È disponibile anche nella versione da 2 terabyte, garantendo compatibilità con tecnologie di crittografia come TCG Opal 2.0.

Test delle prestazioni del PNY CS2150: come si comporta sul campo

Per valutare appieno le potenzialità del PNY CS2150, è essenziale una piattaforma che supporti lo standard PCI-E 5.0. Ciò include non solo una scheda madre, ma anche una CPU recenti. È consigliato utilizzare schede madri di ultima generazione della serie AMD 800 o Intel 800, che supportano anche le più recenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50, le quali richiedono uno slot PCI-E x16 Gen 5.0.

Nella nostra procedura di test, abbiamo accoppiato il CS2150 a una scheda madre ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI, un modello d'avanguardia con supporto per tre slot M.2 PCI-E Gen 5.0. Gli SSD messi a confronto includono anche altre soluzioni PCI-E 5.0, come i modelli Corsair MP700 SE e MP700 PRO, così da ottenere un riscontro comparativo.

I risultati dei benchmark hanno confermato le aspettative generali: il PNY CS2150 ha mostrato prestazioni notevoli, superando in alcune misurazioni anche la variante Corsair, nonostante il minor quantitativo di memoria disponibile. Le specifiche pubblicizzate da PNY sono state rispettate; nelle prestazioni casuali, il CS2150 ha raggiunto circa 1,5 milioni di IOPS per le scritture, mentre le letture sono risultate leggermente inferiori.

Gestione delle temperature: PNY CS2150 senza dissipatore

Quando si prova un SSD privo di dissipatore, come nel caso del CS2150, questo aspetto non è generalmente determinante per il giudizio finale. Tuttavia, è ben evidente che un dissipatore può fare la differenza. Senza raffreddamento attivo, le temperature possono rapidamente superare i 60 °C durante un utilizzo intenso, generando un throttling del controller che penalizza le performance. Per migliorare le prestazioni, è consigliabile abbinare l'SSD a schede madri che offrono dissipatori già integrati.

Per chiarire l'impatto della gestione termica, abbiamo condotto test comparativi tra funzionamento senza dissipatore e con heatsink. I risultati evidenziano quanto un adeguato sistema di raffreddamento possa contribuire a mantenere temperature ideali e prestazioni ottimali.

Prezzo e disponibilità del PNY CS2150

L'SSD PNY CS2150 è disponibile sia attraverso il sito ufficiale del produttore sia presso i principali rivenditori, inclusi i portali di e-commerce come Amazon Italia. Attualmente, il prezzo di listino per la versione da 1 terabyte è fissato a circa 103,99 dollari, con fluttuazioni previste in base a tasse e altri oneri sul mercato europeo.

Sembra che il PNY CS2150 si posizioni come uno dei modelli PCI-E 5.0 più accessibili sul mercato italiano, e ci si aspetta un ulteriore abbassamento dei prezzi nei prossimi periodi, considerando il recente lancio del prodotto.

Con questo nuovo SSD, PNY si afferma nel mercato degli SSD PCI-E 5.0 di fascia media, puntando fortemente su un prezzo competitivo in un settore dove il costo gioca un ruolo cruciale. Il modello, pur privo di dissipatore, mantiene un buon rapporto qualità-prezzo e rappresenta una scelta sensata per chi cerca elevate prestazioni senza compromettere il budget.