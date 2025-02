Plex esclude il Watch Together dalla nuova esperienza: ecco cosa sapere

Plex ha annunciato che la funzione Watch Together, che consentiva di guardare contenuti in contemporanea con amici e familiari, non sarà presente nella sua nuova esperienza. Questo cambiamento ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti, molti dei quali sperano in un ripensamento da parte della piattaforma. In questo articolo esploriamo i dettagli delle novità di Plex, l'accoglienza della nuova app e la situazione attuale della funzione Watch Together.

Nuove app Plex: innovazioni e cambiamenti

Negli ultimi mesi, Plex ha lanciato una versione rinnovata delle sue app mobili, dotate di un’interfaccia più moderna e una navigazione semplificata. Tuttavia, l'introduzione di questa nuova esperienza ha portato con sé anche l'assenza di alcune funzionalità familiari agli utenti della versione precedente. Il servizio streaming ha intrapreso un processo di attivazione della nuova esperienza su vari dispositivi, cercando di migliorare l'usabilità senza sacrificare troppe funzioni consolidate. Il feedback iniziale degli utenti è stato in gran parte positivo, ma rimane la preoccupazione che alcune caratteristiche, tra cui il Watch Together, siano state eliminate senza una valida alternativa.

Watch Together: una funzione amata, ma assente

In un recente post sui forum ufficiali di Plex, la compagnia ha ufficializzato la decisione di non includere la funzione Watch Together nella nuova esperienza per la maggior parte dei dispositivi. Gli utenti potranno comunque utilizzare questa funzione nell'app web di Plex "per il prossimo futuro". La notizia ha sollevato molte preoccupazioni e delusione fra gli appassionati di Plex, con numerosi utenti che hanno esortato la comunità a contattare l'azienda per esprimere il desiderio di recuperare questa funzione. Le esperienze condivise durante le serate di cinema virtuale rendono questa esclusione particolarmente controversa, dato che molti utenti l'avevano apprezzata come un modo per connettersi e socializzare a distanza.

Possibilità future per Watch Together

Nonostante l'assenza della funzione Watch Together, Plex non esclude la possibilità di rimettere in gioco funzionalità simili in un prossimo futuro. Nella comunicazione ufficiale di Plex, è stata menzionata la considerazione di offrire un'esperienza aggiornata basata su riscontri positivi ricevuti dagli utenti. L'azienda ha affermato che "ciò che abbiamo visto in termini di amore e risposta positiva verso questa funzionalità non esclude l’eventualità di implementarne un’altra in futuro, utilizzando nuovi strumenti". Questo sembra lasciare una piccola speranza agli utenti che hanno apprezzato Watch Together, che potrebbero vederla ripristinata o evoluta in una nuova forma.