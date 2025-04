Pixel Watch 3: La funzionalità di ‘rilevamento della perdita di polso’ ancora assente

In un clima di attesa e incertezze, i possessori di Pixel Watch 3 osservano con curiosità lo sviluppo della funzione di rilevamento della perdita di polso, annunciata da Google lo scorso febbraio. Questo strumento, ritenuto cruciale per la sicurezza degli utenti, avrebbe dovuto rendere il suo debutto entro la fine di marzo. Nonostante le promesse e i traguardi raggiunti, i dispositivi continuano a non mostrare segni di questa funzione, creando un clima di crescente frustrazione tra gli utenti appassionati di tecnologia.

La promessa di Google e la mancanza della funzione

Nel mese di febbraio, Google aveva comunicato l’approvazione della FDA per la funzionalità di rilevamento della perdita di polso, una caratteristica di salute innovativa che era stata presentata lo scorso agosto. L’azienda aveva quindi fissato la data di lancio per la fine di marzo, ma sul mercato dei dispositivi indossabili il 1° aprile non ha portato alcuna novità. Questo ritardo ha sollevato interrogativi su quando gli utenti potranno finalmente beneficiare di questa componente essenziale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La funzionalità ha attirato l’attenzione non solo per il suo potenziale impatto sulla salute, ma anche per le implicazioni legate alla gestione e alla sicurezza dei dati degli utenti. Gli utilizzatori esperti, da parte loro, continuano a sollecitare aggiornamenti. Nelle settimane successive all’annuncio, la situazione è rimasta stagnante. Nonostante gli annunci ufficiali, l’assenza della funzione continua a lasciare i clienti nell’incertezza.

Aggiornamenti dell’app e segnali di speranza

Recentemente, l’app dedicata al Pixel Watch ha ricevuto un aggiornamento che ha rimesso in moto le speranze. All’interno dell’aggiornamento, sono state trovate delle stringhe di codice che si riferiscono chiaramente alla funzionalità di rilevamento della perdita di polso. Ciò ha fatto sorgere nuove domande sulla reale disponibilità della funzione e sulla sua possibile attivazione.

Nell’ultima versione 3.4.0 dell’app, è stata rilevata la presenza di elementi che indicano la preparazione per il lancio della funzione. In particolare, il codice riportava indicazioni riguardanti una possibile necessità di screening per gli utenti, compresa la richiesta di fornire la propria data di nascita e di rispondere a una domanda di screening. Quest’ultima, in particolare, riguarda la identificazione di rischi cardiaci, un elemento che, si suppone, sia legato a requisiti normativi per l’utilizzo dell’opzione.

Un’attesa senza fine per gli utenti

Nonostante i segnali positivi emersi dal codice e le recenti modifiche all’app, gli utenti restano in attesa di vedere la funzionalità attivata e funzionante. Le domande sui tempi di rilascio rimangono senza risposta, e le preoccupazioni aumentano considerata la potenzialità di questa caratteristica nel monitoraggio della salute. Le piattaforme social e, in particolare, i gruppi su Reddit, si sono fatte eco del malcontento degli utenti verso l’assenza di comunicazioni chiare da parte di Google.

Attualmente, l’attesa per il rilascio della funzionalità di ‘rilevamento della perdita di polso’ continua. Gli appassionati di tecnologia e salute sono ansiosi di testarne l’efficacia e il funzionamento, ma fino ad allora, non resta che pazientare e sperare in un annuncio promesso che non tarderà ad arrivare. La curiosità e la frustrazione degli utenti si accumulano mentre tutti attendono di sapere quando Google deciderà di attivare finalmente questa importante funzione.