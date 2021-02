Pixel rosa sui monitor collegati ai Mac M1, Apple al lavoro per risolvere

In una nota interna di questa settimana, pubblicata dal sito MacRumors, Apple ha voluto informare i fornitori di servizi di essere a conoscenza di un problema che potrebbe far apparire “quadrati o pixel rosa” sui display dei Mac mini alimentati con tecnologia Apple M1.

Il problema era stato segnalato da diversi utenti nelle community di supporto Apple, così come nei forum MacRumors e anche sulla nota piattaforma social Reddit. Al momento nessuno è riuscito a capire da cosa possa dipendere questa criticità, anche se leggendo i commenti degli utenti interessati sembra che il problema si verifichi più frequentemente quando si collegano i display tramite HDMI piuttosto che tramite Thunderbolt.

Il colosso di Cupertino ha quindi confermato l’esistenza della problematica, pur non fornendo nessun dettaglio concreto sulle tempistiche necessarie per arrivare ad una soluzione che corregga il “bug”. La nota è stato pubblicata il 19 febbraio, oltre una settimana dopo il rilascio di macOS Big Sur 11.2.1: un update che non è stato in grado di risolvere la criticità, come evidenziato dagli stessi utenti. Molto probabilmente la società del CEO Tim Cook è al lavoro su una correzione che potrebbe essere inclusa in macOS Big Sur 11.3, il prossimo aggiornamento che è già in beta test dal 2 febbraio.

Nel frattempo, Apple ha delineato tutti i passaggi da effettuare per risolvere momentaneamente il problema. Prima di tutto, è opportuno mettere il ​​Mac mini in standby. Dopo circa due minuti, il prodotto va riattivato, scollegando il display dal Mac mini per poi ricollegarlo. A quel punto, l’utente deve regolare la risoluzione del display andando su Preferenze di Sistema e poi su Monitor. In caso il problema si ripresenti anche dopo il riavvio del Mac mini, Apple consiglia di ripetere nuovamente tutta la procedura.

Non è la prima volta che si verificano problemi di visualizzazione esterna con i Mac M1, lanciati lo scorso mese di novembre da Apple. Di recente, infatti, sono stati segnalati problemi con la connessione USB-C e anche l’indisponibilità di alcune risoluzioni quando si utilizza un display ultrawide o super ultrawide.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte MacRumors