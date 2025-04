Pixel: problemi di notifiche dopo il recente aggiornamento di aprile 2025

Dopo l’aggiornamento di aprile 2025, molti utenti dei dispositivi Pixel stanno affrontando gravi disagi a causa di notifiche in ritardo o addirittura assenti. Questo problema si è manifestato subito dopo il download del nuovo software, creando disguidi nelle normali attività quotidiane. Dallo scorso mese, con il rilascio del Pixel March Feature Drop, gli utenti avevano già riscontrato un’anomalia che ha portato il malfunzionamento delle sveglie. Sebbene i proprietari dei Pixel abbiano guadagnato qualche ora di sonno in più, si sono presentati in ritardo a lavoro, appuntamenti e a scuola.

Gli effetti collaterali del March Feature Drop

Il March Feature Drop ha sorpreso diversi utenti della Pixel Watch, portando con sé ritardi nelle notifiche, un’anticipazione di quanto si sarebbe rivelato problematico con il successivo aggiornamento di aprile. Infatti, anche i possessori di smartphone Pixel hanno notato un grave problema con le notifiche dopo aver aggiornato il software. Dall’installazione dell’aggiornamento di aprile, gli utenti hanno osservato che le loro notifiche di attività non funzionano più, sottolineando l’importanza del tempestivo ricevimento delle informazioni per gestire le proprie giornate.

Lamentele tra gli utenti e frustrazioni su Reddit

Molti utenti si sono sentiti messi da parte e hanno cercato un rifugio per le loro lamentele su Reddit, la piattaforma popolare per condividere esperienze e risolvere problemi. Ad esempio, un utente ha riassunto la propria frustrazione dicendo: “Dopo l’aggiornamento di aprile, le notifiche delle attività non funzionano affatto, e ho ricevuto ritardi pesanti o il nulla totale. Qualcun altro ha questo problema?” Le risposte sono state decisamente affermative, mostrando un forte malcontento collettivo.

Notifiche e malfunzionamenti durante il blocco del telefono

Le problematiche di ricezione delle notifiche si intensificano quando il telefono è bloccato. Come ha evidenziato un utente, “Appena sblocco il telefono, le notifiche iniziano a riversarsi. Questo sarà probabilmente il mio primo e ultimo Pixel. Faccio affidamento sulle notifiche e non sono affidabili per me.” È evidente che le aspettative degli utenti nei confronti del servizio siano state tradite, e ci si aspetterebbe una risposta immediata da parte di Google, la casa madre di Alphabet. Anche le chiamate VoIP su WhatsApp risultano compromesse per gli stessi motivi.

Problemi con l’ottimizzazione della batteria e mancanza di soluzioni

I tentativi di risolvere il problema tramite la funzione di ottimizzazione della batteria hanno rivelato scarsi risultati. Per ora, gli utenti sono costretti a sbloccare i propri dispositivi a intervalli regolari per cercare eventuali notifiche nuove. L’attesa di un aggiornamento software risolutivo da parte di Google è una speranza condivisa da molti, poiché al momento non sembrano esserci soluzioni alternative valide per rimediare a questa situazione piuttosto problematica.