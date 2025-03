Pixel Camera 9.8: Novità e Aggiornamenti per Gli Utenti Android

In un contesto in cui le fotocamere smartphone continuano a evolvere, Google ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria applicazione Pixel Camera, versione 9.8. Questa versione segue il Feature Drop di marzo, offrendo piccole ma significative modifiche che possono migliorare ulteriormente l'esperienza degli utenti Pixel. Disponibile attraverso il Google Play Store, l’aggiornamento potrebbe impiegare del tempo prima di essere visibile a tutti gli utenti.

Aggiornamenti principali di Pixel Camera 9.8

La caratteristica di punta dell’aggiornamento Pixel Camera 9.8 è un nuovo interruttore dedicato all'animazione nelle fotografie astrofotografiche. Questa funzione, chiamata “Attiva animazione per Astrofotografia”, è accessibile nel menu delle impostazioni dell'app. Sebbene l’animazione fosse già presente nelle foto scattate in condizioni astrofotografiche, ora gli utenti hanno la possibilità di disattivarla, se lo desiderano. Per trovare questa nuova opzione, gli utenti dovranno andare su Impostazioni > Avanzate all’interno dell’app.

Modifiche nel menu delle impostazioni

Oltre all'introduzione del toggle per l'animazione, c'è anche un aggiornamento nella descrizione riguardante il Palm Timer, ovvero il timer fotografico attivabile mostrando il palmo della mano. La formulazione è stata aggiornata per indicare che è possibile attivare il timer sia utilizzando la fotocamera frontale che quella posteriore. Questa modifica, sebbene piccola, può risultare utile per chi ama uno scatto veloce senza dover fare ulteriori impostazioni.

Funzionalità aggiuntive nel Feature Drop di marzo

Molte delle novità introdotte con Pixel Camera 9.8 provengono dal recente Feature Drop di marzo. Tra le nuove funzionalità si segnalano il Dual Screen Preview, che consente agli utenti del Pixel Fold di vedere in anteprima i video durante la registrazione. In aggiunta, l’opzione Add Me supporta la modalità Dual Screen Preview anche sul Pixel 9 Pro Fold. Naturalmente, non manca la possibilità di utilizzare altre camere connesse, come un altro smartphone Pixel o una GoPro, per le riprese in livestreaming, arricchendo ulteriormente l’esperienza creativa degli utenti.

La storia degli aggiornamenti Pixel Camera

La versione 9.8 si aggiunge alla lista di aggiornamenti precedenti che hanno caratterizzato la linea Pixel Camera. La versione 9.7, ad esempio, ha portato lievi ma importanti migliorie, mentre la versione 9.6 ha presentato modalità dedicate come l’accesso semplificato per l'astrofotografia e la possibilità di scattare panorami in verticale. In un mercato dove la tecnologia è in costante evoluzione, è chiaro che Google continua a lavorare per migliorare e adattare le possibilità fotografiche dei propri dispositivi.

In sintesi, l’aggiornamento di Pixel Camera 9.8, pur essendo relativamente piccolo, rappresenta un passo avanti per gli utenti ardenti dei dispositivi Pixel. Con le nuove impostazioni e miglioramenti integrati, l’esperienza di scattare foto e fare video in modalità astrofotografica è destinata a diventare ancora più intuitiva e personalizzabile.