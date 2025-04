Pixel 9a: problemi di “flickering” nella fotocamera frontale, ma le foto sono normali

Google ha recentemente lanciato il suo nuovo smartphone Pixel 9a, e i primi utenti stanno cominciando a notare alcune peculiarità nel suo utilizzo. Postando sui forum, diversi proprietari hanno riportato un problema nella fotocamera frontale, caratterizzato da un comportamento di “flickering” durante le anteprime. Anche se questa anomalia potrebbe risultare fastidiosa, le immagini scattate dal dispositivo sembrano mantenere una qualità accettabile.

La fotocamera frontale e il problema di flickering

Negli ultimi giorni, molti utenti del Pixel 9a, come segnalato su Reddit da persone come TheRealFrantik e NebulaRunner_, hanno notato un curioso effetto di “flickering” nella fotocamera frontale. Questo problema si manifesta come una sorta di oscillazione che colpisce principalmente le zone con scarsa illuminazione della scena. In pratica, i toni scuri balzano improvvisamente a tonalità più chiare, creando l’impressione che la fotocamera stia affrontando difficoltà nel decidere le impostazioni di esposizione. Questo comportamento è stato confermato anche su un dispositivo Pixel 9a in nostro possesso.

L’effetto è visibile nelle anteprime delle immagini e si traduce in un alternarsi tra un’immagine di attesa di tonalità corrette e una più luminosa, generando confusione al momento di inquadrare il soggetto. Nelle schermate catturate, appare chiaro che, a sinistra, c’è l’immagine prevista, mentre a destra, il preview della camera continua a lampeggiare verso una versione più chiara.

La soluzione: disinstallare gli aggiornamenti recenti

Una buona notizia arriva per chi si trova a fronteggiare questo inconveniente. È possibile risolvere il problema semplicemente disinstallando gli aggiornamenti recenti del software. Questo comportamento anomalo sembra essere stato introdotto da un aggiornamento post-lancio, quindi tornando a una versione precedente si potrà godere di un’esperienza senza flicker.

È importante sottolineare che, nonostante il fastidio causato da questo flickering durante la visualizzazione dell’anteprima, le immagini catturate dal Pixel 9a risultano comunque ben esposte, con neri profondi come ci si aspetta da un dispositivo di questo calibro. Malgrado ciò, il disagio avvertito mentre si cerca di comporre il colpo rimane un aspetto da migliorare, ed è auspicabile che Google risolva questa questione attraverso un aggiornamento nei prossimi giorni.

Flessibilità e qualità: le immagini parlano chiaro

Anche se i problemi di flickering nelle anteprime possono causare frustrazione, è incoraggiante sapere che le fotografie scattate appaiono corrette e di qualità. Questo vuol dire che, nonostante le incertezze visive nel momento della composizione, l’efficacia della fotocamera potrebbe non essere compromessa. Gli utenti che si dedicano a catturare selfie o ritratti possono sentirsi almeno parzialmente rassicurati dalla possibilità di ottenere buoni scatti. La continua interazione tra Google e i suoi utenti potrebbe favorire una pronta risoluzione di questi problemi.

