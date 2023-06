Pixel 8, prima delusione: la ricarica wireless è la stessa di Pixel 7

I fan di Google sanno bene che per la presentazione ufficiale di Pixel 8 e Pixel 8 Pro bisognerà attendere ancora qualche mese (probabilmente non prima di ottobre, ndr). Tuttavia, nelle scorse ore Pixel 8 è comparso sul sito web del Wireless Power Consortium (WPC): un dettaglio che conferma il supporto alla ricarica wireless del nuovo telefono di BigG.

Tuttavia, alcuni fan di Google non saranno felicissimi nel notare che il Pixel 8 presenterà una ricarica wireless da 12 W, la stessa del Pixel 7: pertanto BigG non ha introdotto miglioramenti in tal senso. Inoltre, con il supporto per lo standard Qi 1.2.4 il Pixel 8 non avrà lo standard di ricarica Qi2 che consentirebbe al device di ricaricarsi in modalità wireless utilizzando dei magneti, come consentito dalla funzione MagSafe di Apple.

Venendo alle altre specifiche del Pixel 8, recentemente trapelate, sembra che il telefono arriverà sul mercato con un display OLED da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: si tratta di uno schermo leggermente più piccolo del display da 6,3 pollici utilizzato dal Pixel 7. Sul retro troveremo una fotocamera principale da 64 MP, una teleobiettivo da 48 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP.

È inoltre prevista una fotocamera frontale da 16 MP. Per quanto riguarda il processore non sembrano esserci dubbi: il Google Pixel 8 sarà alimentato con il chip Google Tensor 3, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Infine, il prodotto sarà equipaggiato con una batteria da 5000 mAh che garantirà un ottimo livello di autonomia.

Per quanto riguarda invece il Pixel 8 Pro, il telefono arriverà sul mercato con un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3120 (QHD+) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il processore sarà sempre Google Tensor 3, con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Sul retro il Pixel 8 Pro potrà contare su una fotocamera principale da 64 MP, una teleobiettivo con obiettivo periscopico da 48 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, mentre davanti verrà posizionata una fotocamera frontale da 16 MP. La batteria da 5100 mAh completa il quadro.