Pixel 7a, il nuovo telefono di Google è in arrivo: la data ufficiale

Ottime notizie per tutti i fan di Google. Un tweet di Google India, ripreso anche da Android Police, conferma che un nuovo dispositivo Pixel arriverà il 10 maggio negli Stati Uniti. Si tratta quasi certamente del Pixel 7a, il nuovo telefono di fascia media su cui sta lavorando il team di BigG. Assieme al tweet compare anche un teaser che mostra un’immagine sfocata della barra della fotocamera posteriore.

Se l’indiscrezione sul Pixel 7a è corretta, il telefono verrà presentato durante la conferenza annuale degli sviluppatori di Google il 10 maggio. Proprio nelle scorse ore sono trapelati online anche alcuni materiali di marketing di Google che mostrano un confronto tra Pixel 7a e Pixel 6a. Stando al leak, Pixel 7a sfoggerà un display con risoluzione FHD+ (1080p) da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz: siamo quindi di fronte ad un aumento rispetto al modello dell’anno scorso, che aveva una frequenza di aggiornamento da 60Hz.

Il Google Tensor 2, vale a dire lo stesso SoC che alimenta la linea Pixel 7, è il chip scelto per questo prodotto. Venendo al comparto foto, sul retro troveremo un obiettivo grandangolare da 64 MP, un secondo obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e un terzo obiettivo frontale da 13 MP. La modalità Super Res offrirà uno zoom fino a 8x.

Il Pixel 7a potrà inoltre contare sul supporto per la ricarica wireless e il dispositivo verrà equipaggiato con una batteria (probabilmente da 4.400 mAh) che consentirà al prodotto di durare fino a 24 ore (avrà anche la ricarica rapida). Le opzioni di colore saranno tre, ovvero Arctic Blue, Carbon e Cotton.

Secondo quanto riportato da Google India non è da escludere che il telefono venga messo in vendita lo stesso giorno della sua presentazione. Negli USA avrà quasi certamente un prezzo di 499 dollari (circa 452 euro) per il modello con 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM. In un primo momento è possibile che il telefono venga reso disponibile solo dal Google Store, per poi distribuirlo globalmente dal 30 maggio in poi.