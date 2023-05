Pixel 7 Pro, che sconto su Amazon: risparmi 160 euro

Nell’autunno dello scorso anno Google lanciava ufficialmente i suoi nuovi telefoni della serie Pixel 7. Gli appassionati dei prodotti del colosso di Mountain View si sono soffermati soprattutto sul Google Pixel 7 Pro, un telefono dotato di ottime caratteristiche tecniche che sembra non avere nulla da invidiare ai principali top di gamma.

Lo smartphone ha subito ottenuto un buon riscontro sul mercato, anche se molti fan di Google hanno dovuto rinunciare all’acquisto a causa del prezzo elevato. La buona notizia è che proprio in queste ore il Google Pixel 7 Pro è in vendita su Amazon ad un prezzo scontato che sta già catalizzando le attenzioni di molti fan di BigG. Sul portale del colosso dell’e-commerce, infatti, l’ottimo telefono di Google viene venduto a 740 euro, consentendo così agli utenti di risparmiare quasi 160 euro.

Lo sconto del 18% va senz’altro preso al volo, tenendo conto che si parla di un prodotto che mette a disposizione specifiche davvero interessanti. Il display del Pixel 7 Pro è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo device è un Google Tensor G2, accompagnato da 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre, la batteria che equipaggia il Pixel 7 Pro è da 5.000 mAh ed è pertanto in grado di garantire un’elevata autonomia al dispositivo.

Il sistema operativo scelto da Google per il Pixel 7 Pro è Android 13, con aggiornamenti costanti e duraturi e un supporto software continuo. Per tutti questi motivi è bene approfittare del super sconto su Amazon, che consente di acquistare il Pixel 7 Pro (nella variante di colore Nero Ossidiana, ndr) anche in 12 rate mensili.