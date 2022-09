Pixel 7, Google annuncia la data: i nuovi telefoni ufficiali il 6 ottobre

Tutti i riflettori sono ovviamente puntati sulla presentazione ufficiale degli iPhone 14 da parte di Apple ed è per questo che gli altri produttori principali di smartphone stanno tentando qualche colpo ad effetto per non lasciare alla Mela tutta la scena.

Nella giornata di ieri, a sole 24 ore dall’evento odierno di Apple in cui verranno presentati i quattro modelli di iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 (e altri due orologi) e gli AirPods Pro 2, Google ha rivelato la data del suo prossimo evento. Un tweet postato dall’account Twitter “Made By Google” rivela che la nuova serie di telefoni Pixel 7 e il Google Pixel Watch verranno annunciati per la seconda volta giovedì 6 ottobre alle ore 10 ET (le 16 in Italia).

It's all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

Ma come mai si parla di “seconda volta”? Come ricorderanno di certo i fan di BigG, i telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro e i Pixel Watch sono stati effettivamente introdotti per la prima volta durante il Google I/O che si è tenuto lo scorso maggio. Stando a quanto emerso, i due nuovi telefoni saranno alimentati dalla versione di seconda generazione del chip Tensor di Google, mentre molte delle specifiche dovrebbero rimanere le stesse. La barra della fotocamera posteriore è leggermente cambiata dal punto di vista estetico, ma i potenziali acquirenti sperano che Google abbia apportato alcune modifiche interne per evitare il ripetersi dei problemi che abbiamo visto con Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

In particolare, gli utenti hanno avuto a che fare con problematiche che hanno riguardato il modem, tra cui una frequente perdita di connessione.

Il tanto atteso Pixel Watch sarà caratterizzato da uno schermo rotondo e dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 300 mAh che si caricherà con un “disco” magnetico. Il dispositivo potrebbe arrivare con tre opzioni di colore (nero, grigio e oro) e, secondo quanto riferito, sarà alimentato dal vecchio chip Samsung Exynos 9110, rilasciato per la prima volta nel 2018. È prevista l’ultima versione di Wear OS (Wear OS 3) così come il supporto per Google Assistant.

Fonte Phone Arena