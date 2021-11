Pixel 6 e 6 Pro hanno problemi con la ricarica: utenti infastiditi con Google

Poco più di un mese fa Google ha lanciato sul mercato Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i suoi nuovi telefoni che hanno riscosso già un certo consenso tra i fan dei prodotti di BigG e più in generale tra gli utenti.

Le vendite stanno procedendo bene, nonostante siano comparsi qua e là alcuni piccoli ma fastidiosi bug. Google ha già provveduto a rilasciare delle patch software per risolvere problemi come il ritardo nel sensore di impronte digitali e il problema di “composizione fantasma” che scatenava chiamate di emergenza non volute.

Tuttavia, stando a quanto segnalato da alcuni utenti, sembra che i due nuovi telefoni di Google siano interessati da un nuovo bug. Come emerso su Reddit, infatti, alcuni possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro non sono stati in grado di caricare il loro nuovo telefono con caricabatterie vecchi o di terze parti. Un problema decisamente serio, dato che Google – esattamente come Apple, Samsung e altri produttori che operano nel settore degli smartphone mobile – non include più un caricabatterie nelle confezioni dei nuovi smartphone.

Nelle segnalazioni viene riportata l’incapacità degli utenti di Pixel 6 e Pixel 6 Pro di caricare i propri telefoni utilizzando un caricabatterie per auto, mentre altri hanno affermato che il dispositivo non si ricarica nemmeno quando si utilizza OG Pixel Stand e il successore. Un utente non ha avuto problemi di ricarica per i primi 10 giorni successivi all’acquisto del device, ma passato quel periodo sono cominciate a comparire le criticità. Per questo ha rimandato indietro il suo Pixel 6, in attesa di capire se è un guaio permanente o semplicemente una questione risolvibile.

Ma dando uno sguardo al forum della community Pixel ci si può rendere facilmente conto di come siano in molti a lamentarsi di questa situazione. “Ho appena ricevuto il dispositivo e l’ho collegato al mio cavo/caricabatterie generico che utilizzavo fino ad oggi per caricare qualsiasi altro dispositivo USB di tipo C – scrive un altro utente – Non succede nulla, nemmeno un avviso, niente di niente. È come se non fosse connesso”.

“Sono andato oltre e ho provato molti altri caricabatterie/cavi che ho in casa. NESSUNO ha funzionato. Alla fine ho collegato il cavo originale di Pixel 6 al caricabatterie dell’iPhone di mia moglie e ha iniziato a caricarsi. Sono davvero deluso”, conclude l’utente.

Uno scenario che sta infastidendo non poco i possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, anche perché in molti sono convinti che si tratti di una mossa del gigante di Mountain View per costringere gli utenti ad acquistare il caricabatterie USB da 30 W di BigG.

Fonte Phone Arena