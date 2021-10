Pixel 6 Pro, punteggi confortanti su Geekbench: lancio il 19 ottobre?

Siamo ormai entrati nel mese di ottobre e il lancio dei prossimi top di gamma di Google è sempre più vicino. La presentazione di Pixel 6 e Pixel 6 Pro dovrebbe avvenire il 19 ottobre, mentre lo “sbarco” sul mercato dei due prodotti è previsto per il 28 ottobre.

BigG ha parlato parecchio dei suoi nuovi telefoni nelle ultime settimane, rivelando che saranno dotati del chip Tensor prodotto internamente. Stando ai report, il chip Tensor è stato sviluppato in collaborazione con Samsung e sarà prodotto utilizzando il processo a 5 nm del colosso sudcoreano. Anche gli attuali chip per smartphone di punta di Qualcomm, Samsung e Apple si basano sulla stessa tecnologia.

Tuttavia, il chip presenterà una configurazione diversa rispetto agli attuali chip premium Qualcomm Snapdragon e Samsung Exynos, come conferma anche l’elenco del Pixel 6 Pro comparso nel noto sito di benchmark Geekbench. Invece di adottare l’ultima CPU Cortex X2 di Arm, Google pare abbia optato per il core X1 utilizzato lo scorso anno. Vedremo quindi due core a 2,8 GHz, altri due medi con clock a 2,25 GHz e quattro piccoli core con velocità di 1,8 GHz.

Non è la prima volta che il Pixel 6 Pro alimentato da Tensor compare su Geekbench. Il telefono è riuscito ad ottenere 1.034 punti nel test single-core e 2.756 nel test multi-core, ed è senza dubbio un miglioramento significativo rispetto al risultato precedente (414 e 2.074). Tuttavia, si tratta di un risultato che non è ancora al livello di quello ottenuto dai flagship basati su Snapdragon 888, come il Galaxy Z Fold 3 (1.113 e 3.538) e OnePlus 9 Pro (1.097 e 3.566).

Certamente è significativo il miglioramento rispetto al Pixel 5 (588 e 1.597), il telefono alimentato da Snapdragon 765G che Google ha presentato con fin troppa “pomposità” lo scorso anno.

L’elenco rivela inoltre che almeno una variante di Pixel 6 Pro avrà 12 GB di RAM e funzionerà fin da subito con Android 12 come sistema operativo. Il prodotto non dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo troppo alto: stando alle ultime voci, il Pixel 6 “standard” dovrebbe costare 649 euro, mentre il modello “Pro” verrà venduto a 899 euro.

Fonte Phone Arena