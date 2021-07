Pixel 6 e Pixel 6 XL, Google svela i nomi dei telefoni (senza volerlo)

Tra i telefoni più attesi in questa seconda metà del 2021 ci sono sicuramente i nuovi smartphone di Google. Non è pertanto un caso se nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ad una serie di “leak” che riguardano proprio la serie Google Pixel 6. Finora BigG non si era ancora fatta scappare nessun dettaglio in merito ai nuovi dispositivi: finora, appunto, perché sembra proprio che il colosso di Mountain View abbia inavvertitamente menzionato sul web i Pixel 6.

Google sta tenendo proprio in questa settimana un summit per gli sviluppatori di giochi, e la società californiana ha cominciato questo evento soffermandosi su diverse funzionalità incentrate sui giochi in arrivo su Android 12. Tuttavia, l’ormai celebre forum di sviluppatori XDA ha notato che in un modulo ufficiale relativo agli sviluppatori venivano casualmente menzionati il “Pixel 6″ e ” Pixel 6 XL”. Riferimenti che non sono durati troppo, dato che Google ha provveduto a rimuoverle non appena si è accorta di ciò che era trapelato. Troppo tardi però, perché qualcuno aveva già provveduto a fare lo screenshot.

Sul fatto che Google chiamasse la nuova serie con la denominazione Pixel 6 non c’erano più dubbi. Tuttavia, è interessante scoprire che l’azienda statunitense abbia scelto di utilizzare il nome Pixel 6 XL, un marchio che BigG mantiene sin dal primo Pixel (lanciato nel 2016, ndr). Tuttavia, nelle ultime settimane sono aumentate le voci che rivelano come il Pixel più grande potrebbe chiamarsi Pixel 6 Pro.

Ad ogni modo, sembra che il telefono più grande potrebbe essere un valido contendente di dispositivi come Samsung Galaxy S21 Ultra e OnePlus 9 Pro. Il dispositivo XL di Google dovrebbe essere strutturato con un processore interno, una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera posteriore, con tanto di (probabile) obiettivo periscopio.

Un’altra voce trapelata di recente suggerisce che Google potrebbe puntare a cinque anni di aggiornamenti di sistema per la serie Pixel 6. Tuttavia, su questo aspetto meglio attendere conferme da parte del gigante di Mountain View.

Fonte Android Authority