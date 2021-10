Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ora è ufficiale: lancio il 19 ottobre. Trapelano i prezzi

Oltre un mese fa il celebre leaker Jon Prosser rivelava che Pixel 6 e Pixel 6 Pro sarebbero stati ufficializzati da Google il prossimo 19 ottobre. In un primo momento in pochi credevano alle parole dell’informatore di Front Page Tech, ma con il passare delle settimane sono cominciate a comparire sempre più indiscrezioni che parlavano proprio della data del 19 ottobre come quella scelta da BigG per il lancio dei suoi nuovi telefoni.

Adesso non ci sono più dubbi (in realtà nessuno ne aveva già più), perché Google ha annunciato ufficialmente che Pixel 6 e Pixel 6 Pro verranno presentati proprio il 19 ottobre nell’evento che prenderà il nome di “Pixel Fall Launch”.

Ma quando li vedremo sul mercato? La messa in vendita subito dopo l’evento di lancio appare poco probabile. Tuttavia, vista l’attendibilità di Prosser, ci si può affidare di nuovo al leaker, che sostiene che il debutto commerciale degli ultimi dispositivi prodotti da Google avverrà il 28 ottobre.

Come ricorderanno certamente gli appassionati dei telefoni dell’azienda di Mountain View, Google ha già annunciato i due Pixel 6 all’inizio di agosto. Tuttavia si trattava di un semplice “pre-annuncio”, più che altro per promuovere il suo primo chipset interno, ovvero il Tensor, le cui specifiche sono state largamente descritte in una serie di report comparsi nelle ultime settimane.

Quasi certamente il SoC Tensor non riuscirà a raggiungere la velocità e i livelli prestazionali di processori concorrenti, come Snapdragon 888 di Qualcomm e A15 Bionic di Apple. Tuttavia c’è molta curiosità intorno a questo chip, oltre al fatto che i due Pixel 6 saranno caratterizzati da un importante comparto foto.

Entrambi i nuovi smartphone arriveranno infatti con un sensore principale GN1 da 50 MP realizzato da Samsung. Il Pixel 6 avrà anche un secondo sensore da 12 MP Ultrawide di Sony e una selfie camera da 8 MP, mentre il Pixel 6 Pro presenterà un secondo sensore periscopico da 48 MP, un terzo sensore Ultrawide di Sony da 12 MP e infine una selfie camera da 12 MP.

Il display del Pixel 6 è da 6,4 pollici con refresh rate a 90 Hz, mentre lo schermo (curvo) del Pixel 6 Pro è da 6,71 pollici con refresh rate a 120 Hz. Il modello “Pro” dispone infine di una batteria da 5.000 mAh, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, mentre il Pixel 6 “standard” risulta equipaggiato con una batteria da 4.614 mAh, 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: i possibili prezzi dei due nuovi telefoni

In attesa di conoscere ogni dettaglio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, un utente della piattaforma social Reddit ha individuato un elenco fornito dal rivenditore di elettronica tedesco Saturn.

Stando a questo elenco, il modello da 8 GB/128 GB del Pixel 6 verrà venduto a 649 euro. Oltre alla batteria da 4.620 mAh, un sistema di doppia fotocamera posteriore (50 MP + 12 MP), una fotocamera anteriore da 8 MP e uno scanner di impronte digitali, il telefono in questione pare dotato anche di un sistema di riconoscimento facciale. Secondo Mishaal Rahman del forum XDA Developers, è possibile che Google abbia testato lo sblocco facciale utilizzando la fotocamera RGB, sebbene non possa essere ancora ritenuto affidabile come il Face ID di Apple.

Dato che l’offerta è valida fino al 27 ottobre, le voci che parlano di un lancio sul mercato per il 28 ottobre sembrano essere esatte.

Per quanto riguarda Pixel 6 Pro, nei mercati europei il prezzo dovrebbe essere di 899 euro. Sarà disponibile nelle varianti di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB.

In ultimo, è doveroso ricordare che entrambi questi nuovi telefoni verranno forniti con Android 12. Sebbene Google abbia tecnicamente rilasciato la versione stabile del suo ultimo sistema operativo, la distribuzione del major update non è ancora partita. Molti esperti del settore sostengono che Android 12 comincerà il suo lungo percorso di diffusione proprio il 19 ottobre con Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Fonte Phone Arena