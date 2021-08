Pixel 5a, il nuovo mid-range di Google sarà ufficiale il 26 agosto

In attesa di conoscere le date di lancio esatte di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, sul web è stato confermato il giorno in cui finalmente potremo scoprire tutti i dettagli di un altro telefono di Google.

Secondo l’ormai famoso tipster di Twitter e frontman di FPT Jon Prosser, il tanto atteso modello di fascia media Pixel 5a sarà lanciato ufficialmente il 26 agosto, anche se in soli due mercati, vale a dire gli USA e il Giappone. Inoltre, sempre stando a quanto riferito da Prosser, il Pixel 5a sarà disponibile solo online o nei Google Store al prezzo di 450 dollari (circa 380 euro al cambio attuale). In più, il nuovo telefono di BigG sarà disponibile nell’unica colorazione nera.

Venendo alle specifiche tecniche, il Google Pixel 5a sarà caratterizzato da un display da 6,4 pollici che può essere aggiornato da 60 a 90 volte al secondo. Ad alimentare questo device troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 765G, con 6 GB di memoria all’interno. Inoltre, lo smartphone sarà equipaggiato con una batteria da 4650 mAh, anche se non viene menzionata la ricarica wireless.

La certificazione IP67 assicura che il prodotto può essere immerso in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti senza riportare alcuna conseguenza. Sempre stando alle indiscrezioni, il Pixel 5a sfoggerà anche un jack per auricolari da 3,5 mm. Per quanto riguarda invece le fotocamere, dovremmo vedere la stessa struttura che aveva caratterizzato il Pixel 5, ovvero una fotocamera principale da 12,2 MP con un’apertura di f/1,7 e una fotocamera ultra-wide da 16 MP con apertura f/2.2.

L’arrivo di Google Pixel 5a consente di ingannare l’attesa per i top di gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che dovrebbero essere lanciati sul mercato entro il prossimo mese di ottobre.

Fonte Phone Arena