Pixel 4a e Pixel 5, ecco quanto costeranno: Google fa trapelare i prezzi

Non è un mistero che Pixel 4a e Pixel 5 siano ormai in dirittura d’arrivo. Pixel 4a è stato individuato numerose volte, e quasi certamente verrà annunciato da Google nelle prossime settimane. Il Pixel 5 è invece più “lontano”, ed è anche per questo che almeno fino ad ora non sono emersi troppi dettagli su questo prodotto.

Uno degli aspetti più interessanti di questi due nuovi smartphone di BigG è certamente il prezzo. Ovviamente bocche cucite dalle parti di Mountain View, ma nelle ultime ore potrebbe essere sfuggito qualche dettaglio proprio inerente al costo dei due telefoni.

L’utente di Reddit Pop-Quiz_Kid ha pubblicato uno screenshot dall’app Google Opinion Rewards. Il sondaggio chiede all’utente quale dei due smartphone Google Pixel preferirebbe: un “Google Pixel Phone” da 349 dollari o un “Google Pixel Phone” da 699 dollari. Ogni opzione presenta anche alcuni dettagli, tra cui un jack per cuffie da 3,5 mm per il modello più economico e una “fotocamera best in class” per il modello premium.

Il prezzo di 349 dollari – che al cambio corrisponderebbe a circa 318 euro, ndr – si allinea alle voci della scorsa settimana riguardanti proprio i prezzi di Pixel 4a. Si tratta di una cifra che tutto sommato si può considerare adeguata al prodotto atteso. Ciò che colpisce è invece il prezzo del Pixel 5: se venisse confermato, 699 dollari (circa 638 euro, ndr) rappresenterebbe un costo decisamente più economico rispetto alle generazioni precedenti della linea Pixel principale. Tuttavia, è opportuno ricordare che negli ultimi mesi è stato più volte precisato che il Pixel 5 non sarà un dispositivo “top di gamma”.

Non è la prima volta che Google si lascia “scappare” qualche informazione nell’app Opinion Rewards. E’ accaduto anche l’anno scorso, con un riferimento ad un servizio di abbonamento all’app store nello stesso momento in cui si vociferava di Google Play Pass.

Fonte XDA