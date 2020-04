Pixel 3 e Pixel XL, termina un’era: Google mette fine alla vendita dei due telefoni

Google ha ufficialmente smesso di vendere i suoi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL. Il primo sito ad accorgersi di questo “stop” definitivo è stato Android Police, subito ripreso anche da “The Verge”.

La pagina del prodotto riguardante entrambi i telefoni ora reindirizza semplicemente alla home page del Google Store, con il gigante di Mountain View che conferma la vendita tramite il proprio inventario (anche se il telefono rimane disponibile, per ora, presso rivenditori di terze parti come Best Buy o Walmart).

Pixel 3 e Pixel 3 XL sono stati annunciati e rilasciati nell’ottobre 2018. Tutti e due i telefoni vennero apprezzati all’epoca per la grandezza dei loro display, le eccellenti fotocamere e il design molto gradevole. Nonostante tutti questi sforzi, Pixel 3 e 3 XL soffrivano degli stessi problemi riscontrati nella maggior parte degli smartphone Pixel di Google, in particolare la mancanza di interesse dei clienti rispetto ad altri colossi del settore come Apple e Samsung.

Google sembra voler seguire la “strada” dei 18 mesi dal lancio alla fine della messa in vendita. E’ stato proprio questo il ciclo di vita di un altro smartphone, ovvero Pixel 2, che è stato “interrotto” esattamente un anno fa (il 1 ° aprile 2019, ndr), 18 mesi dopo la sua prima vendita.

Tuttavia, BigG ha voluto rasserenare i proprietari dei Pixel 3. Google ha infatti garantito il supporto software fino all’ottobre 2021, il che significa che Pixel 3 e 3 XL dovrebbero essere sulla buona strada per ottenere l’aggiornamento ad Android 11 e chissà, forse addirittura Android 12. Inoltre, entrambi i telefoni continueranno a ricevere gli aggiornamenti minori.

Nel frattempo, Google continua a lavorare ai prossimi telefoni Pixel. Da diverso tempo si fa un gran parlare del Pixel 5, anche se nelle ultime settimane sono comparsi spesso sul web riferimenti al Pixel 4a, un successore del Pixel 3a più economico: dovrebbe infatti costare circa 399 dollari (365 euro). La sua data di lancio è ancora ignota a causa della diffusione della pandemia di coronavirus, che ha già obbligato il colosso californiano ad annullare il Google I/O.

Fonte XDA