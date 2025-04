Pixel 10 Pro: le fotocamera rimangono invariate rispetto al modello precedente

Le ultime novità riguardo alla serie Pixel 10 di Google rivelano che i nuovi smartphone, in particolare il Pixel 10 Pro e il Pro XL, non porteranno significative innovazioni nel comparto fotografico. Molti appassionati si sono chiesti se Google avrebbe aggiornato le fotocamere, ma a quanto pare il colosso tecnologico ha scelto di mantenere la stessa configurazione delle fotocamere del Pixel 9 Pro. Vi presentiamo un’analisi dettagliata delle specifiche fotografiche e delle differenze rispetto ai modelli precedenti.

Fotocamere confermate per Pixel 10 Pro e Pro XL

Secondo un rapporto esclusivo di Android Authority, non ci saranno cambiamenti hardware per le fotocamere del Pixel 10 Pro e Pro XL. Sia il sensore principale che quelli secondari rimarranno invariati, confermando la scelta di Google di utilizzare un hardware familiare.

Il Pixel 10 Pro e Pro XL includeranno un sensore principale Samsung GNV di 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare, teleobiettivo e fotocamera frontale, tutti dotati di un sensore Sony IMX858 da 48 megapixel. La buona notizia è che Google ha equipaggiato questi modelli con un processore di segnale dell’immagine personalizzato all’interno del chip Tensor G5, il quale lascia aperte le porte a miglioramenti nelle prestazioni fotografiche.

Ecco un riepilogo delle specifiche delle fotocamere:

Sensore principale: Samsung GNV da 50 MP con dimensione del sensore di 1/1.31”

da 50 MP con dimensione del sensore di 1/1.31” Ultrawide: Sony IMX858 da 48 MP con dimensione del sensore di 1/2.55”

da 48 MP con dimensione del sensore di 1/2.55” Telephoto: Sony IMX858 da 48 MP con dimensione del sensore di 1/2.55”

da 48 MP con dimensione del sensore di 1/2.55” Selfie: Sony IMX858 da 48 MP con autofocus e dimensione del sensore di 1/2.55”

Queste specifiche mostrano come Google abbia deciso di non stravolgere la strategia vincente del Pixel 9, confermando che il comparto fotografico rimane uno dei punti forti della gamma Pixel.

Pixel 10 Pro Fold: miglioramenti minori

A differenza del Pro e del Pro XL, il Pixel 10 Pro Fold subirà un leggero aggiornamento delle fotocamera, sebbene non si tratti di un cambiamento rivoluzionario. La fotocamera principale passerà dal sensore Sony IMX787 da 64 MP a un Samsung GN8 da 50 MP, lo stesso utilizzato nel modello Pixel 9a, mentre il resto della configurazione rimarrà invariato.

Per avere un quadro più chiaro, qui di seguito le caratteristiche dettagliate delle fotocamere del Pixel 10 Pro Fold:

Sensore principale: Samsung GN8 da 50 MP, con una dimensione del sensore di 1/1.95” .

da 50 MP, con una dimensione del sensore di 1/1.95” . Ultrawide: Samsung 3J1 da 12 MP con dimensione del sensore di 1/3.2”

da 12 MP con dimensione del sensore di 1/3.2” Telephoto: Samsung 3J1 da 12 MP con dimensione del sensore di 1/3.2”

da 12 MP con dimensione del sensore di 1/3.2” Selfie : Samsung 3K1 da 11 MP con dimensione del sensore di 1/3.94”

Nonostante alcune piccole migliorie, il Pixel 10 Pro Fold sembra mantenere la solidità della generazione precedente, e le modifiche apportate non stravolgeranno l’esperienza utente.

Aspettative sul futuro

Con queste informazioni, appare evidente che Google ha optato per un approccio conservativo con il Pixel 10, a differenza di quanto alcuni utenti si aspettavano. Mantenere la stessa configurazione delle fotocamere può essere visto sia come una scelta sicura che come un’opportunità per garantire prestazioni consolidate. La serie Pixel 10 non sembra rompere con il passato, ma piuttosto consolidare il successo già ottenuto con i modelli precedenti.

Resta da vedere se Google avrà in serbo sorprese per gli utenti in futuro, soprattutto in vista della crescente concorrenza nel mercato degli smartphone di alta gamma. La gamma Pixel continua a dimostrare di avere un potenziale significativo, e i fan non vedono l’ora di testare gli apparecchi di prossima uscita.