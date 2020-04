“Piu vicini con Galaxy”: Samsung rimborsa €200 su alcuni nuovi acquisti

Sappiamo che Samsung, così come altri colossi tecnologici, non sta attraversando un buon momento a causa dell’emergenza mondiale da coronavirus. Molti dei suoi stabilimenti in giro per il mondo sono chiusi e la sua produttività è davvero ai minimi storici. Per aiutare i suoi clienti in questi momenti difficili, la casa coreana oltre ad aver donato delle somme per la lotta al coronavirus, ha ideato anche una promozione speciale per i suoi clienti in Italia. “Piu vicini con Galaxy” è la nuova promozione che Samsung ha lanciato in Italia e che permette agli utenti di ricevere un rimborso fino a €200 se si acquista entro il 19 aprile uno dei prodotti Samsung Galaxy in promozione. Dopo aver effettuato l’acquisto sarà sufficiente registrarsi su Samsung Members entro il 30 maggio 2020 per ricevere il rimborso.



“Piu vicini con Galaxy”

“Piu vicini con Galaxy” è una promozione che riguarda una serie di prodotti Samsung Galaxy, come: Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G e che permette di ricevere €200 di rimborso se si effettua l’acquisto prima del 19 aprile 2020 . Non solo smartphone, nella lista dei prodotti in promozione si trovano anche tablet (come Galaxy Tab S6 10.5 LTE e Wi-Fi e Galaxy Tab S5e 10.5 LTE e Wi-Fi…) e smartwatch (come il Galaxy Watch Active 2 Aluminium 44 BT…). Incluse in “Più vicini con Galaxy” anche le Galaxy Buds +. Si precisa che gli smartphone possono arrivare fino a €200 di rimborso mentre i tablet fino a €100, gli orologi fino a €80. La promozione NON è cumulabile con le altre iniziative promozionali in corso e sono esclusi dall’iniziativa gli acquisti effettuati con Partita Iva.

Per una lista completa dei prodotti aderenti l’iniziativa: www.samsung.com

Come fare per partecipare:

ACQUISTA un prodotto Galaxy tra quelli in promozione dal 6 al 19 aprile 2020

tra quelli in promozione REGISTRA l’acquisto su Samsung Members entro il 30 maggio 2020

RICEVI fino a 200€ di rimborso

Fonte Samsung