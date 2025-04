Perplexity in trattativa con Samsung per diventare assistente AI predefinito sui Galaxy

Un nuovo attore nel panorama degli assistenti virtuali sta cercando di conquistare una fetta significativa del mercato degli smartphone. Perplexity, un assistente AI emergente, è attualmente in fase di colloqui con Samsung per ottenere un’importante integrazione nei suoi dispositivi Galaxy. Questo potrebbe offrire agli utenti un’alternativa più dinamica rispetto all’assistente Google Gemini.

Perplexity: un assistente AI in rapida ascesa

Negli ultimi mesi, Perplexity ha guadagnato notorietà come valido concorrente di altri assistenti virtuali come Google Gemini e ChatGPT. Combinando capacità di apprendimento avanzato con un’interfaccia intuitiva, questo assistente si distingue per la sua abilità di fornire risposte precise e contestualizzate. Durante un test condotto dalla redazione di Android Authority, è emerso che le prestazioni di Perplexity sono state apprezzate, a tal punto che alcuni esperti hanno notato come l’assistente metta in ombra Gemini. Con un successo del genere, è facile capire perché Samsung possa essere interessata a questa partnership.

Trattative con Samsung e accordo con Motorola

Le voci indicano che Perplexity è in fase di trattativa con Samsung per implementare il proprio assistente sui dispositivi Galaxy, attualmente dominati dall’offerta di Gemini e, in misura minore, da Bixby. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il startup ha già siglato un contratto con Motorola, permettendo una semplice integrazione del suo assistente nei telefoni dell’azienda, presentandosi come un’alternativa valida a Gemini. Le discussioni con il gigante sudcoreano sono ancora nelle fasi iniziali, ma ci sono possibilità per una soluzione che consenta agli utenti di impostare Perplexity come assistente predefinito o addirittura di trovarlo già installato nei loro dispositivi.

Le sfide della partnership Samsung-Google

Nonostante le potenzialità di un accordo con Samsung, la stretta alleanza tra il gigante tecnologico e Google rappresenta un ostacolo significativo. Infatti, le due aziende collaborano per implementare diverse delle funzionalità AI più innovative nelle loro offerte, inclusa la funzione “Circle to Search”. Il sistema Google Gemini è parte integrante di molte caratteristiche AI che si possono trovare nei dispositivi Samsung. È importante notare che la collaborazione fra Samsung e Google si estende ben oltre gli smartphone, interessando anche piattaforme come Wear OS e l’imminente Android XR, il che conferisce a Google un’importante influenza nel determinare quale assistente AI sarà prioritario sui dispositivi Samsung.

Un’opportunità per gli utenti

Nonostante le difficoltà che potrebbe comportare questa cooperazione, Bloomberg segnala che l’interesse di Samsung per Perplexity non è una novità. Il braccio d’investimento della compagnia, “NEXT“, sostiene il startup da oltre un anno. Sebbene finora non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti riguardo a un potenziale accordo, la presenza di Perplexity sui telefoni Samsung sarebbe un vantaggio significativo per gli utenti. Rispetto a Gemini, Perplexity dimostra una maggiore abilità nell’elaborare le richieste e nel fornire risposte in tempo reale che rispondano puntualmente alle esigenze degli utenti. Inoltre, la sua capacità di multitasking paragonabile a quella di Gemini la colloca come una possibile alternativa ai servizi AI di Google.

In sintesi, l’eventuale integrazione di Perplexity nei dispositivi Samsung potrebbe alterare il panorama degli assistenti virtuali, offrendo a milioni di utenti un’opzione più versatile per interagire con la tecnologia.