Perplexity fa un’offerta per l’acquisizione e la trasformazione di TikTok

Perplexity, una startup emergente nel settore della ricerca basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato un’offerta per acquisire TikTok, promettendo di riprogettare l’algoritmo dell’app di video social. La proposta, rivelata attraverso un comunicato sul blog aziendale, getta nuova luce sulla situazione del noto social network, attualmente di proprietà della cinese ByteDance.

La strategia di Perplexity per TikTok

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Perplexity è nella posizione ideale per riprogettare l’algoritmo di TikTok, evitando la creazione di un monopolio. Questo approccio si distingue dalle eventuali acquisizioni da parte di concorrenti o consorzi di investitori, i quali potrebbero mantenere un’influenza significativa di ByteDance sull’app. L’intento di Perplexity è quello di operare in totale trasparenza, enfatizzando l’importanza dell’indipendenza tecnologica, così come la fusione delle proprie capacità tecniche di alto livello.

L’offerta proposta include diverse iniziative chiave per migliorare TikTok. In primo luogo, l’idea di ricostruire l’algoritmo dell’app da zero utilizzando centri dati americani, con un controllo rigoroso su come i dati vengono gestiti. Ciò rappresenta una risposta diretta alle preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati. In aggiunta, la startup intende rendere il sistema di raccomandazione trasparente e open source, garantendo così agli utenti una visibilità completa sulle dinamiche di suggerimento dei contenuti.

Le innovazioni programmate per il social network

La proposta di Perplexity non si limita solo al rinnovamento dell’algoritmo. La startup prevede di integrare la propria infrastruttura di intelligenza artificiale, dotata di tecnologia Nvidia Dynamo, per ottimizzare le prestazioni di TikTok. Questo miglioramento tecnologico è accompagnato dall’introduzione di funzionalità di citazione che potrebbero arricchire l’esperienza degli utenti, simili a quelle già disponibili nella piattaforma di Perplexity.

Inoltre, Perplexity pianifica un’integrazione delle sue capacità di ricerca con la libreria video di TikTok, rendendo più semplice il reperimento di contenuti pertinenti per gli utenti. L’idea è quella di migliorare anche la personalizzazione dell’esperienza per coloro che decideranno di collegare i loro account Perplexity e TikTok, facilitando l’emergere di contenuti più rilevanti. Infine, l’aggiunta di funzionalità multilingue tramite traduzione automatica è considerata un passo necessario per raggiungere un pubblico globale.

Contesto attuale e reazioni

La resistenza di ByteDance a cedere le operazioni statunitensi di TikTok ha creato notevoli incertezze tra gli utenti. Questa situazione si è aggravata dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha espresso la possibilità di bandire l’app nel gennaio 2025. Un’ulteriore complicazione si è manifestata in seguito all’ordine esecutivo firmato dall’ex presidente Trump, che stabiliva un ritardo di 75 giorni sull’applicazione del divieto, con scadenza fissata per il 5 aprile.

Perplexity, che ha visto la luce nel 2022, è già conosciuta per le sue campagne pubblicitarie audaci. Recentemente ha lanciato uno spot con Lee Jung-jae del popolare show Squid Game, che prende in giro i fallimenti dell’AI di Google. Oltre a questo, la startup ha tentato di sponsorizzare una squadra di Formula 1 per un costo annuale di 5 milioni di dollari, aggiudicandosi l’interesse del pubblico. Con un curriculum così variegato, il carattere autentico dell’offerta per TikTok rimane incerto. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se si tratti di un’iniziativa concreta o di un altro espediente promozionale.