Peloton: confronto tra i modelli Bike e Bike Plus per chi cerca l'allenamento perfetto

Il mondo del fitness ha visto crescere vertiginosamente la popolarità delle biciclette Peloton. Questi attrezzi di alta gamma per l'esercizio sono ancora molto richiesti, sebbene la loro fama possa aver raggiunto un picco. Peloton offre due modelli principali: il classico Peloton Bike e la versione migliorata, il Peloton Bike Plus. Se non sai quale modello scegliere, ecco una guida che ti aiuterà a orientarti nella scelta.

Il Peloton Bike: una scelta accessibile per gli appassionati

Il Peloton Bike rappresenta il modello originale di questa linea, proponendo funzionalità solide ma senza le innovazioni del Bike Plus. Se stai cercando un'esperienza Peloton completa ma desideri risparmiare, questa bici potrebbe essere la risposta alle tue esigenze. Con un prezzo che parte da 1.445 euro, il Peloton Bike garantisce accesso a lezioni dal vivo e on-demand, fornendo anche metriche dettagliate per il monitoraggio delle prestazioni.

Il sistema di leaderboard ti permette di confrontarti con altri utenti in tempo reale, rendendo l'esperienza di allenamento più coinvolgente e competitiva. Tuttavia, è importante notare che il modello originale non supporta l'integrazione con Apple Gym Kit, ma puoi comunque connettere dispositivi Bluetooth, come cuffie e monitor per la frequenza cardiaca, tramite ANT+. Ciò significa che puoi comunque personalizzare la tua esperienza d’allenamento.

Per chi ha un budget limitato, il Peloton Bike rappresenta un'opzione vantaggiosa dal punto di vista economico, riducendo il costo di circa 600 euro rispetto al Bike Plus, pur mantenendo un'eccellente qualità costruttiva e prestazione.

Il Peloton Bike Plus: tecnologia all'avanguardia

Dall'altra parte c'è il Peloton Bike Plus, progettato per gli appassionati che desiderano il massimo dal loro attrezzo per il fitness. Questo modello, disponibile al prezzo di 2.495 euro, è dotato di un touchscreen più grande che ruota, consentendoti di seguire altri workout Peloton, come quelli di allenamento di forza, senza bisogno di scendere dalla bici. Una delle peculiarità più interessanti è la funzionalità di regolazione automatica della resistenza, che adegua il carico di lavoro sulla base delle indicazioni dell'istruttore, rendendo l'allenamento ancora più fluido e personalizzato.

Il Bike Plus offre anche l'accesso a lezioni dal vivo e on-demand, con un sistema di leaderboard simile a quello del modello originale. Tuttavia, include metriche avanzate come potenza, cadenza, resistenza e monitoraggio della frequenza cardiaca durante le sessioni di allenamento. La compatibilità con Apple GymKit permette a questo modello di interagire perfettamente con l'Apple Watch, offrendo un'integrazione utile per chi ama tenere sotto controllo i propri parametri vitali.

Quale bike scegliere? Prezzi e differenze

Attualmente, il Peloton Bike Plus ha un costo che varia dai 600 ai 1.000 euro in più rispetto al modello originale, a seconda che tu opti per uno nuovo o un’unità ricondizionata. Sebbene questo possa sembrare una differenza di prezzo significativa, va considerato il valore a lungo termine dell'investimento in un attrezzo da fitness di alta qualità.

Quando si confrontano i due modelli, entrambi offrono prestazioni eccellenti, con caratteristiche tecniche simili. Tuttavia, la differenza principale risiede nelle funzionalità avanzate del Bike Plus, come le opzioni di regolarità digitale e l’auto-follow durante gli allenamenti. Entrambi i modelli vantano comunque una solida qualità costruttiva e il design è praticamente identico, occupando lo stesso spazio.

Tecnologie e funzionalità a confronto

Le caratteristiche tecnologiche di entrambe le bici si assomigliano, ma ci sono alcune differenze significative. Il Peloton Bike Plus offre 4GB di RAM, rispetto ai 2GB dell'originale, con entrambi i modelli che offrono 16GB di memoria interna. Il Bike Plus si distingue anche per la presenza di una porta di ricarica USB-C, ideale per ricaricare i dispositivi mentre ci si allena, a differenza del modello originale, che ha una porta USB standard.

La qualità del suono è un altro aspetto che differenzia i due modelli: il sistema audio del Peloton Bike ha una potenza di 16 watt, mentre il Bike Plus raggiunge 26 watt con un sistema stereo più avanzato.

Dimensioni e spazi necessari per entrambe le biciclette

Le dimensioni di entrambi i modelli sono sostanzialmente equivalenti, con una superficie di occupazione di 4 per 2 piedi, quindi più piccole di un comune tappetino da yoga. Peloton consiglia di avere un’altezza di soffitto di almeno 8 piedi nella stanza dove utilizzi la bici, e di garantire almeno due piedi di spazio libero attorno ad ogni lato del dispositivo.

Infine, sia per il Peloton Bike che per il Bike Plus, le spese di consegna e montaggio sono incluse nel prezzo, rendendo l'acquisto un'opzione conveniente per chi cerca un attrezzo da fitness a casa.