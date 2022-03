Peek Performance, ci siamo: tutto sull’iPhone SE 3 (grazie a Kuo)

L’attesa sta per terminare. Nella giornata di domani, infatti, Apple svelerà al mondo tutti i prodotti protagonisti del suo evento “Peek Performance”, che si terrà alle ore 19 italiane presso lo Steve Jobs Theater nel campus Apple Park di Cupertino e potrà essere seguito tramite il canale YouTube di Apple.

Negli ultimi giorni anche noi di OutofBit abbiamo provato a capire quali saranno effettivamente i dispositivi che la Mela andrà a presentare in ogni dettaglio in questo importante evento. Di certo avremo a che fare con l’iPhone SE 3, che sta già stuzzicando molto i fan di Apple (e non solo).

Nelle scorse settimane, sui vari social (in particolare su Twitter), sono trapelate diverse informazioni sui dispositivi Apple in arrivo, specialmente sull’iPhone SE 3. L’ultima indicazione in tal senso è quella fornita dall’affidabile analista Apple di TF International, Ming-Chi Kuo, che ha pubblicato un tweet per rivelare alcuni aspetti del prossimo iPhone SE 3, che dovremmo vedere proprio durante l’evento virtuale “Peek Performance” di Apple.

Secondo il tweet di Kuo, la produzione di massa del dispositivo dovrebbe iniziare questo mese, con Apple che ha in programma di spedire da 25 a 30 milioni di unità del dispositivo già entro il 2022. Inoltre, sempre secondo l’analista, il telefono avrà opzioni di archiviazione di 64 GB/128 GB/256 GB e sarà alimentato dallo stesso chip A15 Bionic che equipaggia gli iPhone 13: non è tutto, perché iPhone SE 3 supporterà anche mmWave e sub-6Hz 5G.

Le opzioni di colore saranno bianco, nero e rosso. Il telefono avrà un display da 4,7 pollici con una risoluzione di 750 x 1334, una batteria da 1821 mAh e un sensore della fotocamera posteriore da 2 MP; sul davanti dovremmo invece trovare un sensore della fotocamera da 7 MP.

Apple dovrebbe anche presentare una nuova versione dell’iPad Air durante l’evento “Peek Performance” di domani.

Fonte Phone Arena