Peek Performance, anche un iPhone 13 verde scuro all’evento Apple?

Mancano ormai solo poche ore all’evento “Peek Performance” di Apple, che vedrà protagonisti alcuni nuovi prodotti della società del CEO Tim Cook. Stando alle indiscrezioni, quasi sicuramente assisteremo alla presentazione di iPhone SE 3 e iPad Air 5, oltre ai nuovi Mac e probabilmente anche un nuovo display esterno. Ma gli ultimi report ci dicono che forse le novità non sono finite qui.

Secondo quanto affermato dallo YouTuber Luke Miani – che ha un indice di affidabilità “misto” secondo 9to5Mac – il gigante di Cupertino introdurrà anche una nuova variante di colore per iPhone 13.

In molti ricorderanno di certo che Apple ha introdotto un nuovo colore viola per l’iPhone 12 all’evento Spring Loaded che si è tenuto lo scorso anno; stavolta, sempre stando alle indiscrezioni, dovrebbe annunciare un nuovo iPhone 13 verde scuro. La colorazione sarà una via di mezzo tra il Mint Green di iPhone 12 e il Midnight Green di iPhone 11 Pro.

Ma cosa cambia a parte il colore? Assolutamente nulla, come precisa proprio Miani. L’iPhone 13 con la nuova colorazione – che si aggiunge a Starlight, Midnight, Blue, Pink e Red – presenta lo stesso design, il chip A15 Bionic e una doppia fotocamera. quindi aspettati lo stesso design, il chip A15 Bionic e una configurazione a doppia fotocamera.

Come accennato, è già successo che Apple abbia introdotto nuovi colori per i propri iPhone pochi mesi dopo il rilascio: tuttavia, finora la “Mela” non aveva mai deciso di farlo durante il rilascio di un nuovo telefono.

Detto questo, è probabile che la terza generazione di iPhone SE attiri un certo interesse sia da parte degli utenti Android che iOS, pertanto è probabile che l’azienda californiana voglia introdurre un nuovo colore per mantenere il forte slancio nelle vendite. Infine, la società con sede a Cupertino potrebbe anche lanciare nuove custodie in silicone MagSafe per la serie iPhone 13 durante l’evento Peek Performance.

Fonte Phone Arena