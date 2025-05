PayPal implementa il pagamento contactless su iPhone in Germania grazie a una nuova normativa UE

Con l’arrivo delle nuove funzionalità di pagamento, gli utenti di iPhone in Germania possono finalmente utilizzare il sistema di pagamento contactless di PayPal nei negozi fisici. Questa novità è stata riportata dal sito tedesco iPhone Ticker, sottolineando come i pagamenti mobile stiano diventando sempre più accessibili grazie ai cambiamenti normativi nell’Unione Europea. Grazie alla nuova regolamentazione nota come Digital Markets Act, Apple è stata costretta ad aprire le sue tecnologie NFC a terze parti, permettendo una maggiore integrazione con i servizi di pagamento come PayPal.

Il funzionamento del sistema di pagamento contactless di PayPal

La nuova funzionalità di PayPal funziona esclusivamente con i terminali di pagamento che supportano le transazioni Mastercard, rendendo i pagamenti rapidi e sicuri per gli utenti iPhone. Tuttavia, è importante notare che al momento il servizio è limitato ai dispositivi iPhone e non è possibile utilizzarlo sugli Apple Watch, come evidenziato da iPhone Ticker. Questa limitazione potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni utenti che avrebbero preferito un’integrazione più estesa.

È interessante osservare come questo sia solo il primo passo per PayPal, che ha iniziato a sfruttare la nuova apertura del mercato, seguendo l’esempio di un’app di pagamento norvegese chiamata Vipps, la quale è stata la prima ad approfittare delle modifiche apportate da Apple all’ecosistema dei pagamenti. Questo cambiamento è avvenuto quasi un anno dopo che Apple ha annunciato che avrebbe aperto il proprio hardware NFC a portafogli di terzi per gli utenti della UE.

L’apertura degli NFC di Apple: impatti su mercato e consumatori

L’apertura delle NFC da parte di Apple non riguarda solamente il mercato europeo. Infatti, in agosto, l’azienda ha annunciato il suo piano di consentire agli sviluppatori di implementare pagamenti basati su NFC all’interno delle applicazioni sia negli Stati Uniti che in altre regioni. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella strategia di Apple, che ora permette a una maggiore varietà di sviluppatori e aziende di partecipare attivamente nel settore dei pagamenti digitali.

In aggiunta, Apple ha dato la possibilità alle imprese di utilizzare lettori NFC su iPhone per accettare pagamenti contactless attraverso app di terzi. Questa opzione è stata introdotta per prima sulle piattaforme di Venmo e PayPal Zettle già nel marzo dell’anno scorso. Con queste innovazioni, gli utenti possono approfittare di esperienze di acquisto più fluide e rapide, riducendo il tempo di attesa alle casse e migliorando la comodità generale dei pagamenti.

Prospettive future per i pagamenti mobili in Europa

La crescente disponibilità di tecnologie di pagamento contactless rappresenta un punto di svolta per il mondo delle transazioni digitali, con le aziende che cercano di migliorare le loro offerte per soddisfare le richieste dei consumatori moderni. Con l’aumento dei pagamenti digitali, ci si aspetta che altre soluzioni di pagamento seguano l’esempio di PayPal, rendendo il mercato ancora più competitivo e diversificato.

Inoltre, le nuove normative europee potrebbero incentivare altre piattaforme fintech a esplorare opzioni innovative per attrarre e mantenere i loro clienti. Man mano che sempre più utenti abbracciano il pagamento mobile, sarà fondamentale osservare come gli attori nel settore si adatteranno a queste dinamiche in evoluzione. Il futuro dei pagamenti digitali, quindi, appare luminoso, con potenzialità di crescita che potrebbero ridefinire la modalità di interazione dei consumatori con il denaro e le transazioni quotidiane.