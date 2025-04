Patreon lancia live streaming per competere con Twitch: tutte le novità in arrivo

Patreon, nota piattaforma di supporto per i creatori di contenuti, sta per introdurre una nuova funzionalità che si propone di sfidare il dominio di Twitch nel settore delle dirette streaming. Questa nuova opzione consentirà ai creatori di offrire video in diretta direttamente sul sito di Patreon, con un lancio previsto “a partire da questa settimana” per alcuni creatori selezionati, in un test di accesso anticipato. Il rollout su scala più ampia è programmato per l’estate, come comunicato in un recente comunicato stampa.

Funzionalità innovative per i creatori

Nel comunicato stampa, Patreon ha messo in evidenza alcune delle caratteristiche che i creatori potranno aspettarsi man mano che la funzionalità verrà perfezionata. Innanzitutto, chi desidera andare in diretta avrà la possibilità di farlo sia tramite l’app mobile di Patreon sia da desktop. Un aspetto interessante è la libertà di scelta: i creatori potranno decidere se rendere le loro dirette disponibili gratuitamente per tutti o riservarle solo agli abbonati paganti.

Oltre a questo, la piattaforma prevede l’inserimento di strumenti di chat dal vivo e moderazione, nonché supporto per l’integrazione con noti strumenti di streaming di terze parti come OBS e Streamlabs. Ulteriormente, i creatori potranno condividere le registrazioni delle loro trasmissioni o venderle come acquisti una tantum.

Adiya Taylor, portavoce di Patreon, ha dichiarato: “Stiamo testando tutte queste funzionalità e continueremo a perfezionarle in base ai feedback ricevuti dai creatori,” aggiungendo che “migliaia di creatori” avranno accesso a questo test di livestreaming. Sarà interessante vedere come i creatori che già utilizzano gli strumenti di chat e video offerti da Patreon reagiranno a questa nuova opportunità.

Un ambiente competitivo

Patreon non è l’unica piattaforma che sta cercando di entrare nel mercato dello streaming. Già a settembre dello scorso anno, Substack ha introdotto il video in diretta, diffondendolo ampiamente a gennaio. Questo dimostra un cambiamento nel panorama dei contenuti digitali, con sempre più piattaforme che cercano di attrarre i creatori con strumenti e funzionalità nuove e interessanti.

Attualmente, Patreon permette già ai creatori di caricare video direttamente sulla piattaforma, e con l’introduzione delle dirette streaming, si propone di diventare una destinazione ancora più appetibile per i creatori di contenuti che desiderano interagire direttamente con le proprie comunità.

Prospettive future per gli utenti

La mossa di Patreon potrebbe rivoluzionare il modo in cui i creatori interagiscono con i loro fan, offrendo loro un canale diretto e personalizzato per condividere le loro esperienze. La possibilità di scegliere tra streaming gratuito e a pagamento permette ai creatori di monetizzare ulteriormente il proprio lavoro, adattando i contenuti alle diverse esigenze della propria audience.

Con la crescente attenzione verso i contenuti video e streaming, la risposta da parte dei creatori durante i test di questa nuova funzionalità sarà cruciale per il successo di Patreon in questo nuovo mercato. Rimane da vedere come Twitch e altre piattaforme risponderanno a questa crescente concorrenza, ma è chiaro che il panorama dello streaming sta evolvendo rapidamente.