Passa ad Android, lasciare iOS ora è più facile: la novità di Google

Nonostante gli iPhone si rivelino sempre prodotti eccezionali, gli utenti continuano a preferire Android come sistema operativo rispetto a iOS. Non è affatto raro vedere utenti iPhone che decidono di cambiare e passare ad Android. Un’operazione tutt’altro che agevole, dato che spostare i dati del proprio iPhone su un telefono Android è davvero molto complicato.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito TechCrunch, presto le cose potrebbero cambiare. Grazie alla tanto attesa app Switch to Android di Google, infatti, (in italiano Passa ad Android, ndr), gli utenti iPhone potranno migrare facilmente i dati integrali da iOS ad Android senza troppi problemi.

Google non ha ancora annunciato questa nuova applicazione (finora era noto che BigG stesse effettivamente lavorando su questa novità), ma a quanto pare l’app è già disponibile sull’App Store di Apple.

Passa ad Android: in cosa consiste?

In sostanza, l’app Passa ad Android sposta parti integrali di dati dall’iPhone a un account Google Drive. Pertanto, una volta che il telefono Android è attivo e funzionante, estrae i dati da Drive e li sincronizza. In questo modo gli utenti possono procedere al trasferimento di tutto ciò di cui hanno bisogno (contatti, foto, video, messaggi di testo e molto altro ancora) senza la necessità di utilizzare un cavo e mantenendo anche i due telefoni contemporaneamente nello stesso posto.

E per quanto riguarda le applicazioni? Al momento la migrazione delle app non è consentita con Passa ad Android, probabilmente a causa delle restrizioni di Apple sulle app che eseguono il ping di iOS per altre applicazioni installate. Per farla breve, l’app di Google non è probabilmente in grado di supportare il passaggio delle app. Fortunatamente, la maggior parte delle app presenti sugli iPhone hanno anche versioni Android.

Fonte Android Authority