I telefoni P50 di Huawei arriveranno in Europa solo nel 2022

Ma quando arrivano i telefoni P50 di Huawei? E’ la domanda che si stanno certamente ponendo ormai da molti mesi gli appassionati dei prodotti del gigante di Shenzhen, che non vedono l’ora di poter avere di nuovo tra le mani un top di gamma di Huawei.

Come noto, la società ha già lanciato i suoi nuovi telefoni della serie P50 nel mercato cinese, ma sul lancio internazionale non sono ancora emerse novità significative. Fino a ieri, dato che il colosso asiatico, durante il briefing di Huawei Nova 9, ha dichiarato ai media che la famiglia P50 verrà lanciata a livello globale “all’inizio del prossimo anno”. La conferma è arrivata da un rappresentante della società, che ha replicato alla domanda posta dall’autorevole sito Android Authority.

Ma perché Huawei avrebbe deciso di posticipare il lancio globale della serie P50 al 2022? Molto probabilmente si tratta di una combinazione di fattori. Oltre all’ormai cronica carenza di chip (sia per la serie interna Kirin 9000 che per il SoC Snapdragon 888 4G) ha certamente giocato un ruolo il “ban” statunitense inflitto dall’amministrazione Trump e finora mantenuto dal presidente Biden. Per questo, il mercato cinese resta una priorità assoluta per Huawei.

Chiaramente si tratta di un ritardo importante, che avvicina sempre più il rilascio globale dei P50 alla finestra di lancio del P60, sempre che Huawei stia davvero pianificando questo nuovo telefono. Ma a prescindere dall’esistenza o meno del P60, il ritardo costringe la serie P50 a competere con smartphone di prossima generazione, equipaggiati con chipset all’avanguardia e funzionalità estremamente innovative.

