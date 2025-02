Oukitel WP100 Titan: Uno smartphone con batteria enorme e funzionalità uniche

L'industria degli smartphone è in continua evoluzione, e tra le novità più interessanti del 2025 c'è il WP100 Titan di Oukitel. Questo dispositivo si distingue per le sue dimensioni generose e per l'innovativa dotazione di funzionalità, frutto della volontà dell'azienda di non sacrificare la praticità in favore di un design compatto. Con una batteria da 33.000mAh, il Titan promette un'autonomia senza precedenti, facendo leva su un utilizzo versatile che si presta a diverse situazioni, dal campeggio all'uso quotidiano.

Design robusto e batteria impressionante

Oukitel ha deciso di puntare su uno smartphone dal design massiccio, con uno spessore di 1,3 pollici. Questa scelta permette di integrare una batteria monumentale da 33.000mAh, capace di garantire fino a 4.459 ore di standby, equivalenti a circa sei mesi. Non solo la lunga durata, ma anche la capacità di utilizzarlo intensamente è notevole: l'azienda afferma che il Titan ha un'autonomia che consente fino a 289 ore di conversazione o 49 ore di visione video su un display da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Oukitel ha presentato questo dispositivo durante il CES 2025, avviando una campagna di crowdfunding su Kickstarter, dove ha superato rapidamente l'obiettivo iniziale di 10.000 dollari. I sostenitori iniziali possono prenotare il WP100 Titan a 599 dollari, un prezzo ridotto rispetto al costo di 899 dollari che avrà al momento del lancio. L'azienda prevede di iniziare le spedizioni già ad aprile 2025, rendendo desiderabile questo dispositivo per gli appassionati di tecnologia.

Funzionalità aggiuntive per ogni occasione

Oltre alla batteria, il Titan offre ulteriori funzionalità interessanti. Sul retro del dispositivo è presente una lampada LED da 1.200 lumen, utile ad esempio per campeggiare, con un'autonomia di circa 150 ore, fatto salvo che non venga utilizzato anche per altre funzioni. Mentre l'illuminazione è potente, il proiettore integrato ha una luminosità di 100 lumen, il che limita le sue prestazioni a spazi molto bui. Sebbene Oukitel non specifichi l'impatto sull'autonomia dell'utilizzo del proiettore, afferma che è possibile guardare fino a sei film interi con una sola carica.

Il design impermeabile del WP100 Titan, certificato IP68, consente di immergerlo fino a cinque piedi di profondità per un massimo di 30 minuti. Inoltre, è resistente a cadute simili, un aspetto utilissimo per gli utenti attivi e avventurieri. Sul retro, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 200 megapixel, una camera per visione notturna ad infrarossi da 20 megapixel e una macro da 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 32 megapixel, ideale per selfie di alta qualità.

Sistema operativo e aggiornamenti futuri

Il WP100 Titan è equipaggiato con Android 14 al momento dell'acquisto. Oukitel ha già pianificato un aggiornamento over-the-air a Android 15, ma rimane incerta la possibilità di un successivo aggiornamento a Android 16, previsto per la fine del 2025. Gli utenti possono quindi aspettarsi miglioramenti continui e nuove funzionalità grazie a questi aggiornamenti, aggiungendo ulteriore valore al dispositivo.

Con un pacchetto così ricco di funzioni e una batteria di lunga durata, il WP100 Titan di Oukitel si pone come un’ottima scelta per chi cerca un smartphone resistente e versatile, capace di supportare uno stile di vita attivo senza compromessi.