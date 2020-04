OUKITEL C18 Pro, lancio ufficiale il 20 aprile: dettagli e prezzo del nuovo telefono

OUKITEL ha lanciato un nuovo telefono lo scorso 20 marzo. Si tratta del WP6, uno smartphone che fa parte della serie WP, annunciata per “Ridefinire la comunicazione esterna”. Al contrario, la serie C è stata impostata per garantire agli utenti “uno smartphone più economico e all’avanguardia”. L’ultima serie C è stata rilasciata l’anno scorso diventando in breve tempo un “bestseller” su Aliexpress, il negozio online che sta ottenendo un certo riscontro negli ultimi tempi. L’ultima informazione su OUKITEL riguarda proprio uno smartphone della serie C, ovvero il C18 Pro, che sarà lanciato il prossimo 20 aprile.

OUKITEL C18 Pro è un telefono che ha l’ambizione di stupire soprattutto nel comparto foto. Il suo slogan è “Divide True and Fake”. C18 Pro è infatti dotato di una fotocamera principale da 16 MP e da una fotocamera grandangolare 8 MP, assieme ad una fotocamera macro da 5 MP. Secondo l’azienda, il dettaglio rivelante della struttura fotografica di questo nuovo telefono è che tutte le specifiche della fotocamera sono vere, mentre altri marchi userebbero l’algoritmo AI per ottenere la stessa qualità.

Per quanto riguarda tutte le altre specifiche del nuovo prodotto, va menzionato soprattutto il display, che sarà da 6,55 pollici (molto grande, ndr) e avrà un “foro” ridotto. Il telefono avrà poi una buona batteria da 4000 mAh. Una video anteprima di OUKITEL dimostra come la fotocamera macro del C18 Pro sia addirittura superiore a quella di Xiaomi CC9 Pro, nonostante quest’ultimo prodotto abbia un prezzo di mercato superiore oltre 2 volte e mezzo all’OUKITEL C18 Pro.

Sì, perchè stando a quanto suggerito dall’azienda con sede a Shenzhen, OUKITEL C18 Pro verrà commercializzato ad un prezzo molto conveniente. Il nuovo telefono costerà infatti 149 dollari, al cambio attuale circa 136 euro: una cifra molto “accattivante”, viste le specifiche tecniche del device OUKITEL.