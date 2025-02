Ottimizza la salute dei tuoi occhi con la nuova funzione Screen Distance di iOS 17

Nel gennaio 2025, Apple ha rilasciato un aggiornamento per iOS 18.3, apportando diverse correzioni di bug per migliorare l’esperienza utente sui dispositivi iPhone. Tuttavia, un’innovazione significativa era stata presentata già con il lancio di iOS 17 nel 2023. Tra le nuove funzionalità c'è Screen Distance, uno strumento utile per proteggere la salute visiva degli utenti. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso l'attenzione al benessere degli occhi degli utenti.

La funzionalità Screen Distance: come funziona

Screen Distance è una caratteristica progettata per monitorare la distanza tra il tuo viso e lo schermo dell’iPhone o dell’iPad. Funziona come una sorta di avvertimento che ti invita a mantenere una certa distanza dagli schermi, fungendo da promemoria simile a quello che spesso riceviamo dai genitori, che ci ammoniscono a non stare troppo vicini al televisore. Gli esperti di salute, come quelli di Cedars-Sinai, spiegano che sebbene tenere lo schermo vicino non danneggi immediatamente gli occhi, può causando affaticamento e disagio nel lungo termine.

L’introduzione di questa funzione è particolarmente significativa in un’epoca dove l’uso degli schermi è diventato pervasivo. Apple sostiene che Screen Distance non solo allevia l'affaticamento visivo, ma potrebbe anche contribuire a ridurre il rischio di miopia, comunemente nota come vista da vicino. Questo dovrebbe fornire un’ulteriore motivazione agli utenti per adottare correttamente questa funzione.

Attivazione di Screen Distance: i passaggi da seguire

Attivare Screen Distance è semplice e veloce. Segui questi semplici passi per iniziare a proteggere i tuoi occhi. Per prima cosa, apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo. All’interno delle impostazioni, vai alla sezione "Tempo di utilizzo". Qui troverai l’opzione "Screen Distance". Dopo aver fatto clic su questa, appariranno due schermate che spiegano come funziona la funzione. Basta premere "Continua" su entrambe le schermate per attivare automaticamente Screen Distance.

Una volta attivata, la funzione entrerà in azione dopo pochi minuti di utilizzo prolungato, se stai tenendo il dispositivo troppo vicino al tuo volto. In questo caso, apparirà una notifica che ti avvisa con un messaggio che recita "iPhone può essere troppo vicino". Questa avvertenza rimarrà sullo schermo fino a quando non allontanerai il dispositivo: successivamente, apparirà un segno di spunta e dovrai toccare "Continua" per rimuovere il blocco.

Disattivazione di Screen Distance: come fare

Se non trovi utile la funzione Screen Distance e preferisci non ricevere avvertimenti durante l’utilizzo del tuo dispositivo, hai la possibilità di disattivarla facilmente. Per farlo, apri nuovamente l’app Impostazioni e accedi alla sezione "Tempo di utilizzo". Seleziona quindi "Screen Distance" e attiva il pulsante di disattivazione accanto a "Screen Distance".

Così facendo, potrai continuare a usare il tuo iPhone senza alcuna interruzione dovuta agli avvertimenti. Tuttavia, è bene ricordare che mantenere una corretta distanza dallo schermo è un'importante pratica per la salute visiva, quindi sarà utile riflettere su questo aspetto anche al di là della comodità.

Approfondire la funzionalità e i benefici per la salute

La funzione Screen Distance di iOS 17 rappresenta un chiaro esempio di come la tecnologia possa intervenire in modo positivo sulla nostra quotidianità. Con il crescente uso di smartphone e dispositivi digitali, ci si deve preoccupare sempre di più della salute degli occhi. La possibilità di ricevere promemoria automatici per mantenere una distanza salutare dallo schermo potrebbe fare la differenza a lungo termine, prevenendo non solo l'affaticamento visivo ma anche potenziali problemi di vista.

Per chi è interessato ai dettagli delle ultime novità software, è importante rimanere aggiornati anche su iOS 18.3.1, che porta ulteriori miglioramenti alle funzionalità già esistenti, creando un ambiente di utilizzo sempre più attento alla salute degli utenti.