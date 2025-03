Otter presenta nuovi agenti AI per ottimizzare chiamate e riunioni

L’innovazione nel mondo del lavoro continua a progredire, e Otter, un servizio di trascrizione automatizzata alimentato da intelligenza artificiale, sta lanciando una serie di nuovi agenti virtuali progettati per aumentare l’efficienza durante le riunioni e le conferenze telefoniche. Tra le novità più interessanti c’è l’Otter Meeting Agent, un assistente virtuale attivato dalla voce, in grado di interagire attivamente con i dati aziendali per rispondere a domande e completare compiti.

L’evoluzione dell’assistente per le riunioni

Otter ha descritto il suo Meeting Agent come una “rivoluzione trasformativa” rispetto al chatbot di intelligenza artificiale già disponibile. Un video dimostrativo rilasciato dall’azienda ha mostrato alcune funzionalità testuali già offerte dal precedente assistente AI, come la partecipazione a riunioni online, la trascrizione delle conversazioni e la sintesi delle informazioni discusse. La vera novità consiste nella capacità del Meeting Agent di rispondere a domande basate su dati provenienti dal database delle riunioni aziendali. Gli utenti possono anche chiedere di programmare future riunioni e redigere email tramite una “interazione vocale naturale”, rendendo l’esperienza utente più fluida.

Disponibilità e integrazione con altre piattaforme

Attualmente, l’Otter Meeting Agent può essere utilizzato durante le chiamate su Zoom ed è in fase di distribuzione graduale a tutti gli utenti di Otter.ai. L’azienda ha annunciato che il Meeting Agent sarà reso disponibile anche su Microsoft Teams e Google Meet nelle prossime settimane, ampliando così le sue funzionalità e rendendolo accessibile a un pubblico ancora più vasto.

Nuove soluzioni per le vendite

Oltre al Meeting Agent, Otter ha lanciato anche un agente dedicato alle vendite, che fornisce assistenza in tempo reale durante le chiamate. Questo strumento è progettato per supportare i rappresentanti di vendita nel chiudere affari e gestire le lamentele in modo efficace. Inoltre, è stato introdotto un Sales Development Representative Agent, capace di dimostrare prodotti in modo autonomo, senza alcun intervento umano.

Supporto multi-piattaforma per l’agente vendite

L’agente dedicato alle vendite è compatibile con “tutte le piattaforme di videoconferenza” e si rivolge specificamente ai clienti aziendali di Otter. L’SDR Agent è disponibile direttamente sul sito di Otter, e le aziende interessate all’acquisto devono contattare direttamente l’azienda per ottenere ulteriori informazioni. Otter ha anche rivelato piani per l’introduzione di ulteriori agenti specializzati nel marketing, nel reclutamento e altre funzioni aziendali in futuro, evidenziando così l’ambiziosa visione dell’azienda per l’automazione delle interazioni lavorative.

Con queste innovazioni, Otter sembra promettere un futuro in cui le riunioni e le vendite siano meno gravose e più produttive, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.