Osmo Mobile 4, DJI lancia il nuovo stabilizzatore per smartphone con supporto magnetico

DJI Osmo Mobile 4 (OM 4) è stato ufficialmente annunciato come la nuova evoluzione della serie di stabilizzatori video per smartphone dell’azienda. Il design scelto per questo nuovo prodotto è praticamente il medesimo dell’ultima generazione di Osmo: tuttavia, DJI ha voluto aggiungere alcune nuove funzionalità, in particolare un supporto magnetico che consente di montare più facilmente il telefono.

DJI Osmo Mobile 4, individuato anche come DJI OM 4, utilizza Bluetooth v5.0 per connettersi al telefono e viene fornito con una batteria da 2.450 mAh: stando a quanto affermato dalla società la durata prevista con una singola carica è di 15 ore. Occorrono circa 2 ore e mezza per caricare completamente l’OM 4 con un caricabatterie da 10 W, utilizzando la porta Type-C.

C’è anche una porta USB Type-A che può essere utilizzata per caricare il telefono. Il peso di OM 4 è di 390 grammi e può supportare telefoni fino a 290 grammi con uno spessore compreso tra 6,9 e 10 mm e una larghezza compresa tra 67 e 84 mm.

L’OM 4 ha un elegante morsetto magnetico per telefono e un supporto magnetico ad anello: tutto ciò che deve fare l’utente è posizionare il proprio telefono nel morsetto o nel supporto ad anello, rendendo molto più semplice sia l’aggancio che il distacco dal telefono. La funzione Dynamic Zoom può essere utilizzata per deformare il metraggio mentre i controlli con le gesture possono essere utilizzati per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

La funzione ActiveTrack 3.0 segue il soggetto e produce un video stabilizzato, con un evidente miglioramento nell’accuratezza del riconoscimento di bambini e animali domestici. In più, funzione CloneMe Pro consente di creare panorami con più “cloni” di sè stessi in un unico scatto.

Il DJI OM 4 viene lanciato al prezzo di 149 dollari (circa euro) e può essere acquistato tramite il negozio online di DJI, oppure con i rivenditori BestBuy e Moment. Al momento non ci sono informazioni sull’eventuale disponibilità internazionale di questo nuovo prodotto.

Fonte Gadgets360